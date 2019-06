Rehamesse „Irma“ zeigt Neuheiten und Sportmöglichkeiten

Bergsteiger auf Rollen

+ © Reineking Sport mit Behinderung: Nina Hoffmann (l.) und Maria Schöne haben ausnahmsweise im Rollstuhl Platz genommen und testen unter Anleitung von Nicolas Sanchez de la Torre das Rollstuhl-Tennis. © Reineking

Bremen - Von Viviane Reineking. Langsam tastet „Scewo“ sich rückwärts an die Treppe heran. Dann, Stufe für Stufe, hebt das schicke Gefährt sich und seinen Entwickler nach oben. Der selbstbalancierende, treppensteigende Rollstuhl ist ein Highlight auf der Mobilitäts- und Rehabilitationsmesse „Irma“ in den Messehallen 6 und 7 an der Bremer Bürgerweide. Heute, Sonnabend, öffnet sie von 10 bis 18 Uhr, am morgigen Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Eintritt: fünf Euro.