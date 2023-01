Bremer Hauptbahnhof

In Bremen erwischte die Polizei einen Schwarzfahrer. Bei näherer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann so einiges auf dem Kerbholz hatte.

Bremen – Mittwochabend im ICE von Münster Richtung Hamburg: Als der Zug in Bremen hält, weckt ein Kontrolleur einen Mann, der eingeschlafen war. Der Mann gibt an, seine Freundin besuchen zu wollen. Einen Fahrschein oder einen Ausweis hatte er nicht. Als es hinzugerufenen Bundespolizisten dennoch gelang, seine Identität zu ermitteln, staunten diese nicht schlecht.

+ Bei der Überprüfung des Mannes entdeckten die Beamten so einiges. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Denn der 33-Jährige hatte so einiges auf dem Kerbholz. So hatte er es geschafft, in nur drei Jahren 33 Strafanzeigen – zu denen das Fahren ohne Fahrschein gehört – anzuhäufen. Doch nicht nur das. Bundesweit war der Mann der Polizei aus 125 Vorgängen bekannt. Dazu zählen unter anderem sieben Aufenthaltsermittlungen von mehreren Staatsanwaltschaften im Zusammenhang mit drei Diebstählen, einer Bedrohung, einem Hausfriedensbruch und zwei Leistungserschleichungen gegen ihn vor.

„Wegen fehlender Haftgründe wurde er mit einer weiteren Strafanzeige entlassen“, schreibt die Bundespolizei in einer Mitteilung.

Bereits 33 Anzeigen: Polizei erwischt Serien-Schwarzfahrer in Bremen – weitere Meldungen

Weitere Meldungen von Feuerwehr und Polizei aus der Hansestadt: Ein Brand in einem Bremer Hochhaus forderte am Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte und führte zu stundenlangen Staus in der City. Zudem führte am Mittwoch die Sperrung der Bürgermeister-Smidt-Brücke zum Verkehr-Chaos in Bremen. Vorausgegangen war ein Großeinsatz der Bremer Polizei.

