Neuenlander Straße: Polizei-Großaufgebot kontrolliert Autofahrer auf Drogen

Berauscht am Steuer

+ © Koller Die Polizisten Tobias Hallstein und Eva Voßmerbäumer testen bei einer Großkontrolle in der Neustadt die Reaktionsfähigkeit eines Autofahrers. Die Vortests sind „auffällig“, doch letztlich ist alles ok. Der Mann darf weiterfahren. © Koller

Bremen - Von Steffen Koller. „Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte“: Die Bremer Polizei hat am Mittwochnachmittag eine großangelegte Drogenkontrolle im Straßenverkehr durchgeführt. 150 Beamte aus Bremen und anderen Bundesländern waren unter anderem an der Neuenlander Straße in der Neustadt im Einsatz. Mit Erfolg, wie bereits die ersten Stunden zeigten.