Beratungsleistungen in Wohnzimmer-Atmosphäre

Bremen - Von Viviane Reineking. Mit drei grundlegenden Maßnahmen will die Sparkasse Bremen sich umfassend auf die digitale Zukunft ausrichten. Man wolle sich vom Anbieter eigener Produkte zum Finanzvermittler wandeln und Filialen zu Stadtteil-Filialen mit Wohnzimmer-Atmosphäre umgestalten, sagte am Donnerstag Vorstandsvorsitzender Dr. Tim Nesemann. Außerdem verlegt das Geldinstitut seine Zentrale vom Brill in den Technologiepark zwischen Universitätsallee und Autobahnzubringer.

„Unsere Wettbewerber von morgen sind nicht die Banken von heute, sondern das sind die Googles, Apples und Facebooks“, so Nesemann, der die Veränderungen für eine „Sparkasse der Zukunft“ gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Joachim Döpp, Dr. Heiko Staroßom und Thomas Fürst im Vorfeld der Mitgliederversammlung der Finanzholding vorstellte.

Diese branchenfremden Wettbewerber säßen eben nicht an der Wall Street, sondern im Silicon Valley. Und so sucht man nach eigenen Angaben die Nähe von Wissenschaftlern und digitalen Experten, um sich zu vernetzen, und zieht mit seiner Zentrale auf den Uni-Campus. Ein Architektenwettbewerb für den viergeschossigen Neubau auf dem 7 200 Quadratmeter großen Gelände werde voraussichtlich im Herbst starten, so Döpp. Anfang 2019 könnte der erste Spatenstich erfolgen, Ende 2020 sollen die 600 Mitarbeiter die Hauptstelle belegen. Den historischen Teil des Gebäudes am Brill wolle man als Filialstandort weiter nutzen, heißt es.

Der digitale Wandel führe zu „erheblichen Brüchen in den traditionellen Geschäftsmodellen der Banken“. In Zeiten der immer größer werdenden Möglichkeiten und einer unüberschaubaren Fülle von Informationen legt die Sparlasse einen Schwerpunkt darauf, ihre Kunden „dabei zu unterstützen, im digitalen Raum bei Finanzdienstleistungen die für sie richtigen Entscheidungen zu treffen“, so Nesemann.

Deshalb der zweite Pfeiler des Sparkassen-Umbaus, der die Filialstruktur ins Visier nimmt: Um Kunden in Sachen Geldanlagen und Finanzierungen bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, sollen „geeignete“ Filialstandorte Schritt für Schritt zu sogenannten Stadtteil-Filialen umgebaut werden. Kunden können den Planungen nach in Wohnzimmeratmosphäre – mit entsprechendem Mobiliar und Cafébar – ausschließlich Beratungsleistungen und „Dienstleistungen aus und für den Stadtteil“ in Anspruch nehmen können. Der Kundenbereich solle für Veranstaltungen geöffnet werden. Nesemann denkt zum Beispiel an Info-Angebote zu Themen des Verbraucherschutzes oder Treffen von Theatergruppen.

Wer Geld abheben, aufs Sparbuch einzahlen oder andere klassische, analoge Services nutzen möchte, kann dies nur noch in neu geschaffenen benachbarten Zweigstellen der Stadtteil-Filialen tun. Zunächst will die Sparkasse das neue Konzept an zwei bestehenden Standorten in der Neustadt und in Vegesack testen. 2018 soll ein entsprechend konzipierter Neubau im Horner Mühlenviertel hinzukommen.

Die dritte Maßnahme basiert auf folgender Erwartung der Sparkasse: Weil im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung immer mehr Menschen – ähnlich wie etwa bei Hotelbuchungen – ihre Finanzdienstleistungen über Vermittlungsplattformen kaufen möchten, wolle man weg „vom ausschließlichen Anbieter eigener Produkte hin zu einem Finanzvermittler“. Nach einer Beratung könne der Kunde „wie bei einem Portal“ künftig entscheiden, ob er ein Produkt von oder ein anderes über die Sparkasse erhalten möchte.