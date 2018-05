Werder-Heimspiel: Bengalos und Schlägereien

Bremen - Am Samstag fand das letzte Bundesligaheimspiel des von Werder Bremen in dieser Saison statt. Die Partie gegen Bayer 04 Leverkusen wird für einige Besucher allerdings ein Nachspiel haben.

Vor dem Spiel schlugen sich an der Ostkurve des Stadions etwa ein Dutzend Männer. Die Polizei nahm mehrere Verdächtige vorläufig fest und leitete Ermittlungen wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung ein, schreiben die Beamten in einer Pressemitteilung. Zeugen und weitere Beteiligte dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unterTelefon 0421/ 3623888 in Verbindung zu setzen.

In der Heimkurve zündeten mehrere Personen Bengalos, die Polizei stellte Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Nach dem Spiel gerieten rivalisierende Besucher im Bereich der Verdener Straße aneinander. Durch ein schnelles Einschreiten der Einsatzkräfte konnte eine größere Auseinandersetzung verhindert werden. Gegen 20 Uhr schlugen sich Leverkusener und Bremer Anhänger in der Lübecker Straße. Auch hier leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Rubriklistenbild: © dpa