„Beluga XL“ landet erstmals in Bremen

Bremen - Zum ersten Mal ist am Mittwochabend die „Beluga XL“ auf dem Airport in Bremen gelandet. Hintergrund für den Besuch der Maschine ist ein Flugtestprogramm.

Im Airbus-Werk Bremen werden in den nächsten Tagen Be- und Entladungstests für das neue Transportflugzeug stattfinden, teilte eine Sprecherin mit. Für die „Beluga XL“ mussten das Rolltor der Verladehalle an die neue Querschnittkontur sowie das Entladesystem an die Dimensionen des Flugzeuges angepasst werden.

Die Maschine bietet laut Airbus 30 Prozent mehr Transportkapazität. Mit der „Beluga XL“ können aus Bremen nun beispielsweise zwei Flügel der A 350 XWB nach Toulouse zur Endmontage transportiert werden; sie fliegt mit Trent-700-Triebwerken von Rolls-Royce. Die „Beluga ST“ schafft nur einen Flügel.