Beleidigungen gegen Bremer Innensenator - Polizei ermittelt gegen Gruppe NIKA

Wegen Beleidigung gegen den Bremer Innensenator Ulrich Mäurer hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Eine Bewegung namens NIKA hat den beleidigenden Post am Samstagnachmittag veröffentlicht.

Bremen - Wegen Beleidigung des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt nun die Polizei. Die Bewegung „Nationalismus ist keine Alternative“ (NIKA) hatte auf der Internetseite indymedia.org ein Foto veröffentlicht, auf dem ein beleidigendes Plakat hochgehalten und Pyrotechnik abgebrannt wurde.

Die Beleidigungen wurden am Samstagnachmittag veröffentlicht, teilt die Polizei am Sonntag mit. Die Gruppe prangert in dem Schreiben die „reaktionären Vorstellungen“ von Sicherheit und Gefahrenabwehr des Bremer Innensenators an. Das Schreiben nimmt auch Bezug auf aktuelle politische Themen, wie den Umgang mit Wohnungslosen oder die Zwangsräumung von Häusern.

Vermummte stehen vor dem Gebäude des Innensenators

Das veröffentlichte Foto zeigt eine Gruppe vermummter Personen, die ein beleidigendes Plakat in die Höhe hält. Das Bild ist offensichtlich vor dem Gebäude des Senators für Inneres aufgenommen. Die Gruppe befindet sich auf der Grünfläche zu den Wallanlagen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Beleidigung sowie den Verdacht wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu der Gruppe machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 entgegen.