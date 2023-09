Bremer Politiker entdeckt Wut-Zettel vor Tür von Nachbarin – und ist mit Fassungslosigkeit nicht alleine

Von: Armin T. Linder

Typisch deutsch und absolut daneben? Oder auch ein bisschen verständlich? Der Wut-Zettel, den ein Bremer Politiker entdeckt hat, sorgt für Diskussionen.

Bremen - Lärm ist nervig, wenn man schlafen will oder sich konzentrieren muss, da werden wohl die Wenigsten widersprechen. Aber wo liegt die Grenze? Wann ist es angemessen, sich zu beschweren? Kann man es guten Gewissens tun, wenn die Nachbarn um 2 Uhr morgens in Disko-Lautstärke das Haus beschallen? Oder schon in anderen Fällen?

Politiker aus Bremen entdeckt Wut-Zettel im Treppenhaus

Darüber wird nun eifrig unter einem öffentlichen Facebook- und Twitter-Beitrag von Michael Horn diskutiert. Er ist Bautischler und Politiker, genauer Fraktionssprecher der Linken im Beirat Bremen-Huchting. Horn reagiert fassungslos auf einen Zettel-Fund. Dessen Echtheit ist zwar nicht bestätigt, es gibt aber auch keinen Anlass für Zweifel. „Vor der Wohnungstür meiner Nachbarin entdeckt“, schreibt er zu einem Foto. „So sieht in Bremen Kinderfreundlichkeit in der Nachbarschaft aus.“

Fett gedruckt ist auf dem Zettel zu lesen: „Ihr wohnt in diesem Haus nicht alleine, die Wohnung ist kein Spielplatz!!!“ Darunter gibt es eine Übersicht über „gesetzliche Ruhezeiten in Deutschland“ und den Hinweis, dass bei Verstoß ein Bußgeld in Höhe bis zu 5.000 Euro drohe. Angeblich. „Mittagsruhe gibt es gesetzlich auch nicht, höchstens in der Hausordnung. Das Bußgeld ist ausgedacht“, reagiert prompt ein Facebook-Nutzer.

Zettel sorgt für Diskussion im Internet: „Das ist echt so dermaßen daneben“

Die juristische Lage – hier ein Überblick – ist tatsächlich komplexer als es in einen Social-Media-Satz oder auf einen Zettel passt und sorgt für so manche Diskussion. Verstärkt debattiert wird aber die moralische – und da ist Horn mit seiner Fassungslosigkeit über den Zettel nicht alleine. „Traurig. Als ob fröhlich spielende Kinder Lärm sind“, „das ist echt so dermaßen daneben“ und „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“, schreiben Nutzer.

Ein Facebook-User kassiert reihenweise Likes für diesen Beitrag: „Kinder dürfen sich austoben. Viele Gerichtsurteile – auch vom Bundesgerichtshof – haben bestätigt, dass Kinderlärm vom Nachbarn grundsätzlich hinzunehmen ist. Als Eltern müsst ihr nur die Nachtruhe berücksichtigen und auf die Kinder einwirken. Der Rest ist Quatsch. Außer deine Kinder spielen mit Papas Bohrhammer.“ Typisch deutsch, meinen zudem andere: „Manche Kartoffeln haben so eine Art, dass sie trefflich Kartoffeln genannt werden können!“

„Rücksichtnahme kann auch von Kindern verlangt werden“

Nun kennen Außenstehende natürlich nicht das Lärm-Level, das die Verfasserin oder der Verfasser des Zettels aushalten musste. Darauf weisen auch mehrere hin. „Wirklich ein hässlicher, unversöhnlicher Aushang. Allerdings kennen wir die Vorgeschichte nicht“, schreibt eine Nutzerin. Andere äußern ein Grundverständnis, sich von Krach gestört zu fühlen: „Rücksichtnahme auf (Schicht)-Arbeiter und generell auf Mitmenschen ist wohl außer Mode. Hauptsache, die eigenen Kinder dürfen im dreistelligen Dezibel-Bereich kreischen, weil hey, es sind ja nun mal Kinder“ und „Dieser Zettel ist Nonsens. Aber Eltern mit Kindern sollten sich klarmachen, dass Rücksichtnahme auch von Kindern verlangt werden kann“, heißt es in weiteren Reaktionen.

Eine lärmgeschädigte Nutzerin hat einen Mittelweg gefunden – und auf verständnisvollerem Weg für Besserung gesorgt: „Naja, unter uns wohnten auch Familien mit Kindern. Nur als sie ständig die Türen zuknallten, hab ich mal mit der Mama geredet. Das hat geholfen, und die gute Nachbarschaft war auch gerettet.“ Der deutlich bessere Weg als ein ausrufezeichenreicher Zettel. Definitiv indiskutabel war das Verhalten von Nachbarn, die ein DPD-Paket angenommen und für einen Eklat gesorgt haben. (lin).