Rund 1 700 Fälle häuslicher Gewalt registriert die Bremer Polizei jährlich. Psychosoziale Prozessbegleitung hilft Opfern von Straftaten. Der „Beistand in dunklen Stunden“ ist unbezahlbar.

Psychotherapeutin arbeitet als Prozessbgeleiterin.

Kampf aus zwei Ebenen.

20 Anzeigen und kein Ende.

Bremen. Nachts, wenn Melissa schlafen geht, kommen die Erinnerungen zurück. Immer wieder durchlebt sie den Moment, als ihr Ex-Partner versuchte, sie zu vergewaltigen. In ihrer Wohnung fiel der Mann über sie her und drängte sie zum Sex. Nun hofft sie auf psychosoziale Prozessbegleitung, sollte es irgendwann zu einem Gerichtsverfahren kommen. Doch was ist das überhaupt?

Die Beziehung dauerte nicht lange. Gerade einmal sieben Monate war Melissa mit ihrem Ex-Partner zusammen. Sieben Monate, aus denen ein heute fünf Jahre alter Junge hervorging. Aber auch Trauma und Schmerz, Leid und Angst. Aus der anfänglichen Verliebtheit im November 2013, als sich beide kennenlernten, wurde bald eine „echt ekelhafte Geschichte“ mit mehr als 20 Anzeigen unter anderem wegen massenhaften Stalkings, versuchter Kindesentführung und Drohungen, ihr Ex-Partner werde sich und den Jungen „mit ins Grab nehmen“, sagt Melissa. Melissa ist Sozialarbeiterin in Bremen, ihren echten Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Zu groß ist ihre Furcht, womöglich bald anstehende Prozesse zu gefährden.

Auf gleich zwei Ebenen kämpft die 38-Jährige: Für ihr Recht, das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn zu behalten – und dafür, „dass er seine Strafe bekommt“. Lange Zeit hatte sich Melissa „allein, ganz allein“ gefühlt, dann sprach sie zum ersten Mal mit Claudia Specht.

Anzeige erfordert viel Mut

+ Jamshed Iqbal (v.l.), Anwalt Mustafa Ertunc und Prozessbegleiterin Claudia Specht vor dem Bremer Landgericht. © Ertunc

Specht, 60 Jahre alt, ist heilpraktische Psychotherapeutin und seit Mai 2018 als psychosoziale Prozessbegleiterin tätig. Sie begleitet Opfer von schweren Straftaten, aber auch Kinder und geistig behinderte Menschen vor Gericht, die ihre Interessen selbst nicht ausreichend wahrnehmen können. Wobei, das ist Specht sehr wichtig, sie den Begriff „Opfer“ ablehne. Zu sehr sei dieser negativ behaftet, sie bevorzuge „Geschädigter“ oder „Verletzter“. Aus ihrer Erfahrung wisse sie, dass allein das Aufgeben einer Anzeige „unglaublich viel Mut“ bedürfe. Das Geschehene schildern, intime Fragen beantworten, die Tat innerlich noch einmal durchleben – es sind diese Aspekte, auf die Opfer vorbereitet werden sollten.

Auch für Melissa war bereits der Gang zur Polizei ein überaus schwieriger. Lange Zeit hatte sie überlegt, ob sie ihren ehemaligen Lebensgefährten anzeigen soll. Sie tat es – und fühlte sich noch einsamer als vorher. Bei der Polizei habe man sie nicht ernst genommen, sagt sie. Es sei ja „nichts passiert“, soll ein Beamter ihr gesagt haben. „Das war ein Schlag ins Gesicht.“ Der zweite Schlag, er sollte bald folgen, als die Anwältin ihres Ex-Freundes sie der Lüge bezichtigte.

Sicherheit geben

Dabei hat Melissa die Tat noch ganz genau vor Augen. An einem Sommertag dieses Jahres überwältigte sie der Mann, er umklammerte sie von hinten und drängte sie ins Schlafzimmer. Mehrmals habe sie „Nein!“ geschrien, doch ihr Ex-Freund habe nur erwidert, sie solle sich nicht so haben, einfach still halten. Zur Vergewaltigung kam es letztlich nicht, auch weil Melissa sich erfolgreich wehrte, sagt sie. Doch das Erlebte sitze tief, zumal ihr Sohn alles habe mit ansehen müssen. „Ich fühle mich in meiner Wohnung, meinem ganz persönlichen Schutzraum, nicht mehr sicher.“

Sicherheit – es ist eines der zentralen Worte, die auch im Gespräch mit Claudia Specht immer wieder fallen. Ihre Arbeit, das betont sie, bestehe nicht darin, traumatisierte Menschen psychologisch zu betreuen oder anwaltliche Pflichten zu übernehmen, es gehe manchmal einfach nur darum, da zu sein. Bei Gerichtsverfahren, in denen Betroffene ihrem Peiniger gegenübersitzen, setze sie sich häufig zwischen Opfer und Angeklagten. „Das allein hat schon wahnwitzige Wirkungskraft.“ Und sie klärt auf. „Ich erläutere, wie Gericht funktioniert, wie ein Verfahren abläuft, wer Fragen stellen darf – und dass diese auch unangenehm sein können.“ Details über den genauen Tatablauf dürfen Prozessbegleiter im Vorfeld nicht erfahren, so sehen es die Regeln vor.

Messer ins Herz gerammt

Das betont auch Melissas Anwalt Mustafa Ertunc. Der Strafverteidiger aus Bremen hat bereits mit Claudia Specht zusammengearbeitet, als es darum ging, Jamshed Iqbal vor dem Landgericht zu vertreten, der 2017 im Steintorviertel von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden war. Ein ihm zur Hilfe eilender Arbeitskollege bezahlte später mit dem Leben, als der Angreifer ihm ein Messer direkt ins Herz rammte. Der 20-Jährige starb vor Jamsheds Augen.

Für Mustafa Ertunc ist psychosoziale Prozessbegleitung in erster Linie eine „besonders intensive Form der Begleitung vor, während und nach der Hauptverhandlung“, die vor „allem die individuelle Belastung der Opfer reduzieren“ soll. Im Fall von Jamshed habe dies sehr gut funktioniert, er habe die Tat weitestgehend verarbeitet und ein neues Leben begonnen, sagen Specht und Ertunc. Nun möchte Ertunc das Gleiche für Melissa erreichen – und Claudia Specht will sie dabei begleiten.

Neunmonatige Weiterbildung

Seit Anfang 2017 haben Opfer schwerer Gewalt- und Sexualstraftaten, Betroffene von Menschenhandel und Hasskriminalität, Kinder und geistig behinderte Menschen die Möglichkeit auf psychosoziale Prozessbegleitung. Anträge werden direkt an das zuständige Gericht gestellt, dieses entscheide über eine Beiordnung nach den Maßgaben der Paragraphen 397a und 406g der Strafprozessordnung (StPO), sagt Anwalt Mustafa Ertunc. In Bremen können unter anderem Psychologen, Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter, die eine mindestens zweijährige Berufserfahrung mitbringen, am Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung der Hochschule für Öffentliche Verwaltung eine neunmonatige Weiterbildung absolvieren und sich so zum Prozessbegleiter ausbilden lassen. Weitere Informationen unter „www.ipos.bremen.de“.

Von Steffen Koller