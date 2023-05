Bei diesem Bild blutet Bremern das Herz: „Immer schön gewesen“

Von: Fabian Raddatz

Nach 85 Jahren ist Schluss: Die alte Martin Kiefert-Filiale in der Bremer Liebfrauenkirche ist Geschichte. Bei Bremern sorgt das Unverständnis.

Bremen – Das Fenster zugenagelt, an der Eingangstür ein Schild: „Time To Say Goodbye“. Es ist eine Ära, die endet: 85 Jahre lang verkaufte der Imbiss Martin Kiefert aus der Liebfrauenkirche hinaus Bratwürste und andere Leckereien „auf die Hand“. Wurstverkauf aus einer Kirche, das war deutschlandweit einzigartig.

„Time To Say Goodbye“: So sah es noch vor einiger Zeit an der Liebfrauenkirche aus. Ein Schild wies auf die Schließung hin (oben rechts). © Fabian Raddatz/kreiszeitung.de

Mit Betonung auf „war“. Denn seit dem 1. Januar 2023 ist dieses Stück Bremer Stadtgeschichte, ja – Geschichte. Imbiss und Kirche konnten sich nicht bei den Kosten für die dringend benötigte, neue Lüftungsanlage einigen. Kein Wunder, dass das bei einigen Hansestädtern auf Unverständnis stößt. Nicht wenigen blutet bei dem Anblick der vernagelten Bretterbude das Bremer Herz.

In der Facebook-Gruppe „Wenn Du in Bremen aufgewachsen bist, dann...“ wurde das Bild der geschlossenen Filiale geteilt. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Schnell sammelten sich Dutzende Kommentare unter dem Bild, die meisten lesen sich wehmütig.

„Wieder eine Bremer Tradition weniger“, lautet dort etwa ein Kommentar. „Sehr traurig. Die Innenstadt stirbt“, ein anderer. Oder auch: „Schade um die Filiale, war eine Bremer Institution.“ Ein Nutzer schreibt: „Sehr schade. Kenn den noch aus Kindertagen. Immer schön gewesen.“

Nicht jeder bedauert die geschlossene Martin Kiefert-Filiale: „meist unfreundlich und überteuert

Wiederum andere teilen ihre Erinnerungen mit der alten Kiefert-Filiale am Liebfrauen-Kirchhof in Bremen. So schreibt ein Nutzer: „Da habe ich am Sonntag auch kopfschüttelnd gestanden. Kurz darauf hatte sich um mich herum eine Diskusionsgruppe gebildet. Resultat: Unverständnis und Bedauern, es fehlt etwas.“

Doch nicht alle teilen das Bedauern: „Sie waren meist unfreundlich und überteuert. Hab´s jedes Mal bereut, wenn ich da mal was gegessen habe“, kommentiert da jemand. Mit dieser Meinung steht der Nutzer aber auch so ziemlich alleine da.

Martin Kiefert-Filiale in der Bremer Liebfrauenkirche zu: Doch neues Leben ist bereits eingekehrt

Wo Altes geht, kann auch Neues entstehen. Es dauerte nur wenige Wochen nach den Bildern der zugenagelten Bratwürstchen-Bude, da war bereits wieder neues Leben eingekehrt. Das Café Minkens, das sich bereits vorher neben der Martin Kiefert-Filiale befunden hat, übernahm die Räumlichkeiten und erweiterte sein Geschäft.

So sieht es jetzt aus. Das Café Minkens hat das Verkaufsfenster übernommen. © Fabian Raddatz/kreiszeitung.de

Nun werden wieder Leckereien aus dem Schaufenster herausgegeben. Nur statt Bratwurst im Brötchen sind es eben jetzt Kaffee, Limonaden und Milchshakes.