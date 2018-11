Drei Fälle von öffentlicher Steuergelder-Verschwendung

Bremen - Der Landesverband Niedersachsen/Bremen des Bundes der Steuerzahler hat drei Fälle von öffentlicher Verschwendung aus dem Land Bremen in der jüngsten Ausgabe seines Schwarzbuchs aufgelistet.

In Bremerhaven haben laut Steuerzahlerbund „gleich mehrere Behörden kläglich versagt“, was es gewerbsmäßigen Betrügern von 2013 bis 2016 ermöglichte, mehrere Sozialkassen um 5,6 Millionen Euro zu prellen. Gegen einen Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Betruges in mehr als 600 Fällen erhoben. „Deutliche Hinweise auf Missbrauch blieben zu lange unbeachtet“, sagt Carl Kau, Bremer Vorstand des Steuerzahlerbunds, und moniert, dass verantwortliche Behördenleiter bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden seien.

Wegen der Insolvenz eines freien Jugendhilfeträgers – der Akademie Lothar Kannenberg – gehen Bremen Steuergelder in Höhe von vier Millionen Euro verloren, fährt Kau fort. Das Land habe dem Träger großzügig pauschale Vorauszahlungen gewährt, ohne sicherzustellen, dass zu viel gezahltes Geld an die Stadtkasse zurückgezahlt werde. „Trotz der außergewöhnlichen Umstände bleibt dies ein unverzeihliches Behördenversagen“, sagt Kau. Angesichts der „immensen Arbeitsbelastung“ in der Behörde sei unbestritten, „dass auch das Verwaltungshandeln nicht immer nach Lehrbuch laufen konnte“, kontert Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Verwaltungsrechtliche Vorgaben seien jedoch auch in schwieriger Lage erfüllt worden.

Die Krankenhausholding Gesundheit Nord (Geno) komme den Steuerzahler auch abseits der Kostenexplosion beim Neubau (von 230 auf 358 Millionen Euro) teuer zu stehen, heißt es. So sei die Stadt wegen „mangelnder Fortschritte bei der wirtschaftlichen Gesundung im operativen Geschäft“ mit 205 Millionen Euro in die Bresche gesprungen. Kau: „Die Politik muss auch unpopuläre Maßnahmen mittragen. Sonst entwickelt sich die Geno zum Dauerpatienten.“

je