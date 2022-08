Behörden räumen „Haus des Grauens“ in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Die Behörden sprachen von menschenunwürdigen und unhaltbaren Zuständen, in denen die Menschen in dem Haus in Oslebsnhausen hausten. © Innenressort

Aufgrund von „menschenunwürdigen“ Zuständen haben die Behörden in Bremen ein Wohnhaus geräumt. Innensenator Mäurer sprach von einem „Haus des Grauens“.

Bremen – Es seien unhaltbare Zustände gewesen, die sich den Mitarbeitenden vom Ordnungsamt, der Feuerwehr, der Polizei und der Gesundheitsbehörde geboten hätten: Ungesicherte Leitungen, die überall aus den Wänden hingen, Unrat auf dem Boden, direkt daneben Kochplatten, auf denen die Bewohner ihr Essen zubereiteten. Ein Teil des Hofs wurde offenbar als Toiletten-Ersatz genutzt.

Einen Teil des Hofs sollen die Bewohner als Toilette genutzt haben. © Innenressort

Bäder, Küchen und Toiletten: funktionierten längst nicht mehr. Die Behörden reagierten umgehend – allein schon wegen der akuten Brand- und Einsturzgefahr. Die Bewohner hätten am 9. August nur noch Zeit gehabt, ihre Sachen zu packen – dann wurde das Wohnhaus an der Oslebshauser Heerstraße in Bremen abgeriegelt, die Betroffenen anderweitig untergebracht worden.

Behörden räumen „Haus des Grauens“ in Bremen: Vermieter wollte 450 Euro Miete

In einer Pressemitteilung des Senats heißt es: „Der Vermieter aus Niedersachsen erhielt eine Nutzungsuntersagung für das Haus. Ihm ist unter Androhung von empfindlichem Zwangsgeld untersagt worden, das Haus weiterzuvermieten.“ Die Behörden prüfen rechtliche Schritte.

In einem der Räume seien die Einsatzkräfte auf ein aktuelles Schreiben des mutmaßlichen Vermieters aus dem Juli dieses Jahres gestoßen: „Wegen stark gestiegener Betriebskosten“, hieß es in dem Vordruck, sei eine Mieterhöhung fällig: Künftig solle die Wohnung 450 Euro kosten.

Bausenatorin Maike Schaefer: „Es ist wichtig, Menschen vor solchen Miethaien zu schützen“

„Es ist wichtig, Menschen vor solchen Miethaien zu schützen“, sagte Bremens Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne). Vermieter, die mit dem Leben von Menschen spielen und deren Probleme am Wohnungsmarkt skrupellos ausnutzen, dürften nicht ungestraft davonkommen. „Solche Exzesse werden wir weiterhin gemeinsam mit den beteiligten Ressorts bekämpfen.“

Allein die Begehung des Hauses sei für die Einsatzkräfte eine Gefahr gewesen, heißt es. © Innenressort

Innensenator Ulrich Mäurer befürchtet, dass es noch einige solcher „Häuser des Grauens“ in der Stadt gebe, „um die sich die Eigentümer schon lange nicht mehr kümmern, für die sie aber zugleich die Hand aufhalten und unglaubliche Mieten kassieren.“ Die Bewohner solcher Häuser hätten in der Regel nicht mehr die Kraft, selbst gegen die menschenunwürdigen Zustände vorzugehen.