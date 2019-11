Kundgebung auf der Bürgerweide: Behinderungen durch Klima-Demos

Bremen – Am Freitag, 29. November, müssen Verkehrsteilnehmer von 10 bis 14 Uhr in der Bremer Innenstadt mit erheblichen Behinderungen rechnen. Grund sind weitere Klima-Demonstrationen. Nach Polizeiangaben werden zum Aufzug und der anschließenden Kundgebung mehrere tausend Teilnehmer erwartet.

Beginn der ersten Demo ist gegen 10 Uhr auf der Bürgerweide. Von da aus geht es unter anderem über Herdentorsteinweg, Martinistraße und Tiefer ins Viertel, dann zurück zur Bürgerweide. Hier findet die Kundgebung statt. Das Ende ist für 14 Uhr geplant. Von 16 bis 19 Uhr ist eine Klima-Kundgebung am Altenwall (zwischen Kunsthalle und Osterdeich) angemeldet.

Der Bereich wird dafür gesperrt, so die Polizei. Nicht nur die Straßen dürften am Freitag dicht sein, auch an den Parkhäusern, die teilweise schon jetzt überlastet sind, wird wohl gar nichts mehr gehen.

