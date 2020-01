Drittes Bremer Themenjahr widmet sich der Wissenschaft

Die Kugel fliegt, wenn auch nicht durch alle Ringe: Len und Nelson lassen sich davon nicht entmutigen und experimentieren in der Zusatzausstellung „Real not fake – Wie Wissenschaft funktioniert“ des „Universums“ munter weiter.

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Phän(oh)men(ah)l“ steht auf dem Logo, um Erstaunen vorweg zu nehmen. Das Bremer Themenjahr „Phänomenal 2020 – Bremen entdecken. Wissen erleben.“ wurde am Mittwochnachmittag im Science-Center Universum eröffnet. Bis zum 27. September sollen 200 Veranstaltungen stattfinden, mehr als 100 Institutionen machen mit.

Nach dem Raumfahrtjahr „Sternstunden 2018“ und dem „Stadtmusikantensommer 2019“ läuft damit das dritte Bremer Themenjahr. Die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) veranstaltet das Themenjahr im Auftrag des Wirtschaftsressorts. Geschäftsführer Peter Siemering sagt: „Wir wollen die Bremer Bevölkerung begeistern.“ Die „bremischen Wissenswelten“ sind zudem einer von vier Themenclustern in der Tourismusstrategie der Stadt Bremen, so Siemering. „Wir bewerben das Themenjahr bundesweit intensiv mit klassischen und sozialen Medien.“

„Wir haben gelernt, es hat gute Effekte auch außerhalb Bremens, sich ein Jahr auf ein Thema zu konzentrieren“, sagt Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) bei der Eröffnung des Themenjahrs. Sie spricht von 24 000 Jobs in der Wissenschaft, die damit ein wichtiger Arbeitgeber im Bundesland ist, und 33 000 Studenten, zugleich potenzielle Fachkräfte und Neubürger. Bremen mit seinen kurzen Wegen sei ein guter Ort, um Karriere zu machen und profitiere von Start-Ups in Zukunftsbranchen. Auch sie sieht die Bürger, neben Fachkräften und Touristen, als wichtige Zielgruppe, denn sie seien die besten Botschafter des Bundeslandes.

Zu Beginn des Themenjahres eröffnet das Universum die interaktive Zusatzausstellung „Real not fake – Wie Wissenschaft funktioniert“. Auf 150 Quadratmetern geben 14 Exponate und Gedankenspiele Einblicke bis zum 3. Mai in die Arbeitsweisen empirischer Wissenschaften. Universum-Geschäftsführer Herbert Münder erklärt die Motivation hinter der Idee und verweist auf das Wort des Jahres 2016: „postfaktisch“. Seitdem seien Fake-News häufiger geworden und auch Pseudo-Ergebnisse von Fake-Sciences, von Pseudo-Wissenschaften. „Wir haben einen permanenten Fluss solcher Informationen, verknüpft mit den sozialen Medien und direkter Kommunikation. Eine Prüfung der Aussagen findet nicht mehr statt.“ Die Ausstellung zeigt die elementaren Vorgehensweisen bei naturwissenschaftlicher Forschung und informiert über Qualitätskriterien.

Beispiel Korrelationen: Zwei Grafiken liegen übereinander. Die Kurven sind fast identisch, ein klarer statistischer Zusammenhang zwischen der Zahl der Informatik-Promotionen in den USA und dem Umsatz der Spielhallen. Ist die Folgerung daraus, dass gute Informatiker in Spielhallen gehen?

Len und Nelson, beide zehn Jahre alt und aus Bremen, lassen eine Kugel eine Leiste hinabrollen. Unten angekommen, wird diese hochgeschleudert und fliegt auf ihrer Bahn durch mehrere Ringe auf unterschiedlich hohen Drahtgestellen, alle frei aufstellbar. Man kann viele Parameter ändern und dokumentieren – ein typisch naturwissenschaftliches Vorgehen, so Münder.

Er, Vogt und Siemering kippen eine Holzfläche. Viele Metallkügelchen rollen auf die andere Seite, vorbei an Hindernissen und durch ein Feld von Nägeln. Theoretisch würde eine Kugel am wahrscheinlichsten genau in die Mitte rollen. Es ergibt sich aber eine Streuung, eine durchaus typische statistische Verteilung.

Das Science-Center Universum in der Wiener Straße 2 öffnet montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 16 Euro (ermäßigt elf Euro), Familien (zwei Erwachsene mit Kindern) bezahlen 40 Euro.