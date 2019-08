Ein begehbares Gedicht

Bremerhaven – Etliche Auszeichnungen hat die Dichterin Lisel Mueller in den Vereinigten Staaten erhalten, darunter den renommierten Pulitzer-Preis. In Deutschland aber ist die Schriftstellerin, die 1924 in Hamburg geboren wurde und 1939 mit ihrer Familie in die USA ging, so gut wie unbekannt. Nun widmet das Deutsche Auswandererhaus ihr eine Ausstellung.

Bis zum 5. Januar 2020 zeigen die Bremerhavener die Schau mit dem Titel „,So far, so good‘ – Die vergessene Pulitzer-Preisträgerin Lisel Mueller“. „Die Verbindung von Migration und Literatur beschäftigt uns immer wieder“, so Museumsdirektorin Dr. Simone Eick.

Und: „Mit ,So far, so good‘ stellen wir nun eine Dichterin vor, für die – anders als für viele deutsche Schriftsteller – die USA kein Exil blieben, sondern eine neue Heimat wurden. Im Unterschied zu den Exilschriftstellern schrieb Lisel Mueller ausschließlich auf Englisch und ein Großteil ihrer Werke wurde bisher nicht ins Deutsche übersetzt. Daher freuen wir uns, sie nun einem größeren deutschen Publikum vorstellen zu können.“

Muellers Vater Fritz Neumann, ein politisch engagierter Reformpädagoge, war 1937 in die USA geflohen. 1939 folgte ihm seine Frau mit Lisel und ihrer Schwester. Es war der Tod ihrer Mutter, den Lisel Mueller später als Ausgangspunkt ihres literarischen Schaffens nannte. Im Alter von 29 Jahren schrieb sie das erste von vielen Gedichten, die in den kommenden Jahrzehnten folgen sollten. „Nach diesem kleinen, furchtbaren Gedicht, das so schwer zu schreiben war, wusste ich, dass ich niemals würde aufhören wollen zu dichten“, schrieb sie 1990.

Immer wieder klingt Muellers persönliche Migrationsgeschichte in ihren Gedichten an, so auch in „Curriculum Vitae”, dem „Lebenslauf”-Gedicht, das die Besucher durch die Ausstellung führt. „Die Ausstellung als dreidimensionales, begehbares Gedicht stellt Werk und Leben auch mit bisher nicht gezeigten familiären Erinnerungsobjekten, wie zum Beispiel einer Brosche ihrer Großmutter oder dem Pulitzer-Preis, und Manuskripten vor“, sagt Lina Falivena, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Auswandererhaus und eine der beiden Kuratoren der Ausstellung. Lesungen von Lisel Mueller und Vertonungen ihrer Gedichte zeugen vom starken Rhythmus ihrer Lyrik.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Bremer Journalisten Benno Schirrmeister („taz“), der die Idee dazu ans Auswandererhaus herantrug – und die Schau als Kurator gemeinsam mit Falivena konzipiert hat.

„Lisel Mueller schafft es auf einzigartige Weise, Bilder und Geschichten aus den unterschiedlichsten Bereichen miteinander in Beziehung zu setzen“, sagt Schirrmeister. „So verbindet sie alltägliche Beobachtungen mit dem damaligen Zeitgeschehen, archaische Mythen mit Beobachtungen zu neuen technischen Entwicklungen.“ Kurzum: „Ihre Themen sind unglaublich vielfältig, von Folter und Gewalt über Kunst- und Sprachreflexionen bis zur Raumfahrt. Und dabei schreibt sie in einer sehr verständlichen, zugänglichen Sprache.“ kuz