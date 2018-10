Übersee-Museum: Die Multimedia-Schau „Antarctica“ nimmt Besucher mit auf eine Expedition

Unter Kaiserpinguinen – der zentrale Raum von „Antarctica“ vereint insgesamt vier Leinwände im Halbrund. In der Mitte eine stilisierte Eisscholle. Und wenn auf den Leinwänden der eisige Wind pfeift, dann spüren ihn auch die Ausstellungsbesucher. „Antarctica“ wirkt vor allem über die Sinne.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Was wir hier vor uns haben, ist ein begehbarer Film.“ Das sagt Dr. Michael Stiller, Leiter der Abteilung Naturkunde, über die neue Ausstellung des Übersee-Museums. Und die ist in der Tat höchst ungewöhnlich. „Antarctica“ lädt die Besucher praktisch zu einer Antarktis-Expedition ein. Die Multimedia-Schau ist ab Sonnabend, 27. Oktober, zu sehen und dauert bis zum 28. April 2019.

Die Ausstellung ist das Werk des französischen Biologen, Regisseurs und Filmemachers Luc Jacquet (50). Für seinen Film „Die Reise der Pinguine“ (2005) war er mit einem „Oscar“ ausgezeichnet worden. „Antarctica“ ist nun das Ergebnis einer 45-tägigen Expedition. Zu sehen gibt es teils spektakuläre Fotografien und Filmaufnahmen.

Das Übersee-Museum hat die von Luc Jacquet kuratierte Ausstellung vom Musée des Confluences in Lyon (Frankreich) übernommen. „Alle paar Jahre übernehmen wir mal eine Ausstellung und konzipieren sie nicht selber“, sagt Professorin Wiebke Ahrndt, die Direktorin des Übersee-Museums.

Auf „Antarctica“ sei sie gekommen, nachdem sie einen fliegenden Pinguin auf der Homepage des Musée des Confluences entdeckt hatte. „Sowas habe ich vorher noch nie gesehen.“ Und das Thema „Antarktis“ passe gut nach Bremen – nicht zuletzt auch mit Blick auf das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI), das zum Klimawandel in der Antarktis forscht. So hat „Antarctica“ in Bremen ein lokales Anhängsel bekommen, das sich mit der AWI-Arbeit beschäftigt.

+ Wieder und wieder finden sich Textwände mit Fakten und Informationen neben den Leinwänden. © Kuzaj

Davor aber kommen all die Robben und Pinguine. Und die Taucher – das Filmteam eben, mit dem die Ausstellungsbesucher im Museum auf die Reise gehen. „Wir folgen einem Filmteam bei der Arbeit“, sagt Stiller. Dabei werde auch deutlich, „wie mühevoll es für den Menschen ist, sich dort aufzuhalten“. Möglich ist es eh nur im antarktischen Sommer; im Winter halten es nur noch Tiere und Technik dort aus. Stiller: „Man braucht sechs Stunden, um sich für einen Tauchgang anzukleiden – für zwei Stunden Tauchzeit. . .“

Vom Ergebnis her betrachtet, haben sich die Mühen aber sehr gelohnt. „Wir sehen Tiere in all ihren Erscheinungsformen. Unterlegt mit einer Geräuschkulisse, denn es geht auch um akustische Wahrnehmung. Wir sehen Pinguine und Robben, die ins Wasser springen, anmutige Organismen unter Wasser, Robben, wie sie sich durch Schollen und Berge zwängen, um zu fischen.“ Neben den großen Leinwänden finden sich vielerorts Textwände mit Fakten und Informationen – typographisch übrigens sehr ansprechend gestaltet.

Der begehbare Film ist über mehrere Räume verteilt. Besucher haben die Möglichkeit, den Tagesablauf einer Kaiserpinguinkolonie nachzuerleben. Stiller: „Wir folgen den Pinguinen aufs Eis.“ Auch Aufnahmen fliegender Pinguine, die Ahrndt so faszinierten, gehören zur Ausstellung. „Pinguine fliegen unter Wasser, nicht in der Luft, daher diese kleinen Flügel“, sagt Stiller. Weitere Vertiefungen zum Thema bietet ein üppig bebilderter Begleitband aus der „Tendenzen“-Reihe des Übersee-Museums. Er kostet 15,80 Euro.

Die Ausstellung selbst aber wirkt vor allem über die Sinne. Und gerade das sinnliche Erlebnis schafft Respekt vor dieser bedrohten Welt. Der Pinguin, der in Zeitlupe aus dem Wasser aufs Eis springt – Bilder wie dieses sind es, die in Erinnerung bleiben.