Knapp 400 Trauergäste auf Beerdigung in Vegesack: Polizei im Corona-Einsatz

Eine Beerdigung mit Hunderten Trauergästen hat am Montag auf einem Friedhof in Bremen-Vegesack für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Bremen - Bis zu 400 Trauergäste aus Bremen und anderen Städten waren am Montagnachmittag zur Beerdigung eines Familienmitgliedes auf den Aumunder Friedhof in der Beckstraße in Bremen-Vegesack gekommen. Dabei kam es zu Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln, die zulässige Gesamtzahl für Veranstaltungen war deutlich überschritten. Das teilt die Polizei mit.

Die Beamten sprachen mit einem Verantwortlichen und forderten ihn auf, umgehend die Coronaregeln einzuhalten und die Trauergäste darauf hinzuweisen. Anschließend verließen die Trauernden nach und nach die Beerdigung. Die Polizei dokumentierte die festgestellten Verstöße und stellte eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Die weiteren Ermittlungen wurden an das Ordnungsamt übergeben.

Die Polizei Bremen appelliert aus diesem Grund erneut: „Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Bringen Sie weder sich noch Polizeikräfte unnötig in Gefahr. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung.“