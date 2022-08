Grauen in der Kneipe: Beck‘s wird deutlich teurer

Die Bremer Brauerei Beck‘s wird die Preise für ihr Bier voraussichtlich bereits ab September 2022 erhöhen. © Schöning/imago

Die Bremer Brauerei Beck‘s verlangt ab September 2022 deutlich mehr Geld für ihr Fassbier. Der Besuch in der Kneipe könnte dementsprechend teurer ausfallen.

Bremen – Das Leben in Deutschland wird zunehmend teurer. Nicht zuletzt die wirtschaftlichen Auswirkungen vom Ukraine-Krieg spiegeln sich in den Preisen der unterschiedlichsten Konsumgüter wider. Das betrifft auch Bier. Denn die Bremer Brauerei Beck‘s wird voraussichtlich bereits ab September 2022 mehr Geld für ihr Fassbier verlangen. Immerhin: In den Supermärkten der Republik soll das beliebte Flaschenbier nicht teurer werden.

Beck‘s in der Kneipe wird teurer – weil Brauerei aus Bremen mehr Geld von Großhändler verlangt

Wie „Getränke-News“ berichtet, wird in der Branche von einem Preisanstieg von 20 bis 50 Cent pro Glas Beck‘s ausgegangen. Es heißt, dass Beck‘s von den Großhändlern pro Hektoliter 20 Euro mehr verlangen will. Das soll wiederum an die Gastronomie weitergegeben werden. Es gelte für alle Marken von AB-Inbev Deutschland, zu denen Franziskaner, Löwenbräu und Spaten gehören.

Wenn in München das Oktoberfest aufgebaut wird, schlägt sich direkt die Preiserhöhung bei Beck‘s nieder. Allein beim 16 Tage andauernden Oktoberfest setzt der Konzern 25.000 Hektoliter um. Und da das größte Volksfest der Welt nach aktuellem Stand nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden kann, rechnet Beck‘s damit, dieses Jahr noch mehr Bier zu verkaufen.

Rückkehr von Festivals und Volksfesten steigert Auftragslage von Beck‘s

Die Rückkehr von Festivals und Volksfesten stimmt Beck‘s grundsätzlich positiv. „In Deutschland haben wir viele neue Festivals dazu gewonnen. Der Trend ist höchst positiv: So planen wir in diesem Jahr mit gut 2300 Events und Veranstaltungen, darunter viele Vereinsfeste, aber auch große attraktive Konzerte wie Die Toten Hosen und die Die Ärzte“, zitiert der Weser-Kurier AB-Inbev Deutschland-Sprecher Fried Allers.

Der Blick ist bereits auf das zweite Halbjahr 2022 gerichtet. AB-Inbev Deutschland könne bereits jetzt bestimmte Hektoliterumsätze für verschiedene Veranstaltungen fest einplanen. Auch für Beck‘s, die deutsche Tochter des weltgrößten Brauerei-Konzerns, scheint das gut zu sein. Vor allem, da Gastronomie und Einzelhandel im ersten Halbjahr laut Allers sehr herausfordernd waren.

Beck‘s Brauerei aus Bremen verliert 12.000 Hektoliter Bier im 1. Halbjahr 2022

„Der Kostendruck auf die gesamte Branche – und natürlich auf uns – ist nun einmal deutlich spürbar“, heißt es vom Sprecher von AB-Inbev Deutschland. Das zeigt auch ein Blick auf die Zahlen bei Beck‘s. Denn wie das Fachmagazin „Inside“ berichtet, hätte die traditionsreiche Brauerei in Bremen von Januar bis Juni 2022 insgesamt 12.000 Hektoliter verloren, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.

Dies würde total ein Prozent weniger bedeuten, jedoch stieg die Menge in der Gastronomie um 88 Prozent an. Die Vermutung von „Inside“: AB-Inbev hätte den Handel noch 2021 dazu ermutigt, sich die Lager mit Kistenbier vollzustellen, um so die Absatzziele für 2021 zu erreichen. Dafür seien teilweise sogar extra Flächen angemietet worden.