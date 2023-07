Bremer Wall-Mühle wird zur „Beck’s-Mühle“

Von: Jörg Esser

„Zeit, dass sich was dreht“: ein Werbeplakat vor dem „Ahoi“ auf den Osterdeichwiesen. © Esser

In die Wall-Mühle kehrt gastronomisches Leben zurück. Die Neueröffnung ist für 5. August geplant. Strippenzieher sind die Bührmann-Gruppe und die Brauerei Beck & Co.

Bremen – „Zeit, dass sich wieder was dreht“, steht auf dem großflächigen Plakat unterhalb des „Ahoi“ an den Weserterrassen. Drehen soll sich offensichtlich wieder etwas in der Wall-Mühle. Der Countdown läuft: Die Wall-Mühle (Herdentorswallmühle) soll am 5. August zur „Beck’s-Mühle“ werden. „Jetzt online reservieren“, heißt es auf dem Werbebanner. Und:

Es funktioniert. Jede Menge Termine rund um die Uhr, jede Menge freie Plätze. Fünf Minuten Zeit zum Buchen, 15 Minuten Reservierungszeit. Hier klicken, da klicken.

Zahlreiche Handwerkerfahrzeuge stehen derzeit an der Mühle. Schankbetriebe und so weiter. „Gastronomie mit regionaler Ausrichtung und saisonaler Küche“ sei geplant, ist zu erfahren. „Bremisch genießen“, heißt es. Dazu wird dann wohl Gerstensaft aus der Neustadt ausgeschenkt. Beck’s ist ja beim Neustart mit im Boot. Besser gesagt: Die Brauerei steht am Ruder.

Das Credo lautet: „Bremisch genießen“

Seit Herbst 2022 steht die Wall-Mühle sozusagen still. Nach mehr als 25 Jahren schloss Jörg Stenzel Ende Oktober seine „Kaffeemühle“, Restaurant, Café und Bistro in der denkmalgeschützten Mühle und kündigte den Mietvertrag mit Immobilien Bremen. Der Eigenbetrieb verwaltet die städtischen Liegenschaften. Und der Galerieholländer mit fünfgeschossigem, achteckigem Unterbau aus Klinkersteinen sowie vier Jalousieflügeln mit einem Durchmesser von 24 Metern, die zur Drehzahlregulierung mit Bremsklappen ausgestattet sind, gehört seit 1889 der Stadt und steht seit 1953 unter Denkmalschutz. Zu Beginn des Jahres jedenfalls ist die Bührmann-Gruppe (die ja unter anderem am Lankenauer Höft und im „Ahoi“ involviert ist) in den Vertrag eingetreten.

Die Wall-Mühle wird wieder belebt – und am 5. August als „Beck’s-Mühle“ öffnen. © Esser

Noch einmal zurück zum Plakat: Da sind die Jahreszahlen 1699 und 1873 zu sehen. 1699 wurde die erste Mühle an dem Standort der heutigen Wall-Mühle erbaut. Und 1873 wurde die „Kaiserbrauerei Beck & May“, der Vorläufer von „Beck & Co.“ in der Bremer Neustadt, gegründet.