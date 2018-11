Mit Becher und Smartphone

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „De Spitzboov verleert dat Geld.“ Geschieht ihm recht, sollte man meinen. Aber dennoch: „Oma grippt den Deev.“ Entstanden sind die Plattdeutsch-Sätze durch das Drehen übereinandergestapelter Trinkbecher, die mit Satzfragmenten beschriftet sind. Jede Drehung ergibt neue Sätze. Und schnell heißt es etwa: „De Spitzboov grippt dat Geld.“ Das macht Spaß und bietet einen spielerischen Zugang zur niederdeutschen Sprache.

Und das wiederum ist ganz nach dem Geschmack von Christianne Nölting. Sie ist Geschäftsführerin des neugegründeten Länderzentrums für Niederdeutsch, das seinen Sitz an der Contrescarpe 32 in Bremen hat. Nölting ist viel in den Bundesländern unterwegs, die das Zentrum tragen – Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Zugleich hat sie in den zurückliegenden Monaten Zentrum und Team aufgebaut.

Zwei Stellen, 59 Bewerbungen. Durchgesetzt haben sich die Bürokauffrau Birgit Hülsmann und Florian Kruse aus Schleswig-Holstein, der mit der niederdeutschen Sprache aufgewachsen ist. Hülsmann kümmert sich um all die Bürodinge, die in so einem Zentrum anfallen, und um das Thema „Pflege des Ehrenamts“. „Das ist ein ganz wichtiger Faktor hier“, sagt Nölting. Kruse, 29, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat in Flensburg Plattdeutsch studiert, schon Platt-Kurse für junge Leute gegeben und schreibt zudem plattdeutsche Theaterstücke („Erik schall to’n Ernteball“, verlegt bei Mahnke in Verden).

Die Becher mit den plattdeutschen Satzfragmenten steht im Konferenzraum des Länderzentrums auf dem Tisch. Schulklassen zum Beispiel sind es, die hierher kommen. Auch eine Fahrradklasse aus Pusdorf ist dabei. Kruse hat mit den Siebtklässlern schon eine plattdeutsche Radtour gemacht. Viele Wege führen zur Sprache. Anderes Beispiel: 2019 wird der 200. Geburtstag des niederdeutschen Lyrikers und Schriftstellers Klaus Groth (1819 bis 1899) gefeiert. Mit Blick darauf und mit Unterstützung der Hamburger Carl-Toepfer-Stiftung und der Europa-Universität Flensburg hat das Länderzentrum ein Lernplakat herausgebracht, auf dem ein Groth-Gedicht zu lesen ist. Zusätzlich stehen ein paar Anregungen dafür drauf, was sich aus dem Gedicht im Unterricht noch so alles machen lässt. „Klassensätze gibt es bei der Stiftung“, sagt Nölting.

Und: „Wir wollen neue Wege gehen, die noch nicht so erschlossen sind.“ Zum Beispiel mit „Webinaren“ ab Januar 2019, mit Online-Seminaren also. 15 Menschen bildet das Zentrum dafür aus: Dozenten, Lehrer, auch ein Pastor ist dabei. Sie sollen „Multiplikatoren“ sein, die „anspruchsvolle Webinare“ geben. Online-Seminare, die auch übers Smartphone funktionieren. Das Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) unterstützt das Webinar-Projekt finanziell. Wieder geht es darum, zeitgemäße Zugänge zur niederdeutschen Sprache zu bieten. „Viele Menschen suchen die Möglichkeit, aktiv sprechen zu können“, so Nölting.

Kontaktpflege und Kommunikation bestimmen ihren Arbeitstag. Kontakte gibt es natürlich auch zum Institut für niederdeutsche Sprache (INS) in Bremen, wobei gilt: „Wir haben abgemacht, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander.“ Foren und Tagungen, Gremien und Gruppen, Workshops und Lehrerfortbildungen – dass sie so viel im Norden unterwegs ist, findet die Geschäftsführerin „sehr fruchtbar“. Nölting: „Ich bin mit Plattschnackern auf der Straße genauso zusammen wie mit Vertretern von Ministerien. Dadurch kann ich viel transportieren.“