Japanisches Ensemble „Kokubu“ kommt im März nach Bremen

„Kokubu“ kommt am 21. März 2019 nach Bremen in die Glocke. Das 16-köpfige Ensemble verspricht: „Das Publikum wird sehr beeindruckt sein.“

Bremen - Von Steffen Koller. Man nehme stählerne Körper, zarte Töne der Bambusflöte, gebe eine ordentliche Portion Rhythmusgefühl und brachiale Kraft hinzu – fertig ist „Kokubu“, das Trommel-Ensemble aus Japan. Im März kommt die Formation nach Bremen und feiert hier den Auftakt ihrer ersten Europatour. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet Chiaki Toyama, Leiter von „Kokubu“, von den Vorbereitungen, wie wichtig Intuition ist und was die Zuschauer erwartet.

„Eine riesige Show, verbunden mit Tradition, Authentizität und Emotionen“, so beschreibt Chiaki Toyama das, was Besucher Ende März im Konzerthaus Glocke zu sehen und hören bekommen. Der 55-jährige sagt voller Stolz, dass seine Truppe zur „absoluten Größe“ unter den japanischen Trommelgruppen gehöre. Und mehr als 20 000 gebe es davon, so Toyama, der selbst seit mehr als 30 Jahren im Geschäft ist.

30 Jahre – und noch keine Europatournee? Das soll sich 2019 ändern. Insgesamt 16 weitere Spieler bringt Toyama dann mit, so auch den 18 Jahre alten Keigo Iba. Iba, seit seinem fünften Lebensjahr fasziniert von den traditionellen Trommeln des asiatischen Inselstaats, sagt, Musik sei für ihn „das Wichtigste im Leben“. Dieses Gefühl wollen er und seine Kollegen nun auch dem deutschen Publikum näherbringen.

Und Bremen spielt dabei eine Sonderrolle, denn die erste Europatour von „Kokubu“ überhaupt wird hier ihren Anfang nehmen.

+ Keigo Iba (18, links) und der Chef von „Kokubu“, Chiaki Toyama (55), in der Glocke. © Koller

Er und Toyama wüssten von wenigen Konzerten, dass die Deutschen eher skeptisch seien. „Doch hören sie das erste Lied, sind sie hin und weg“, verspricht Keigo Iba. Damit „Kokubu“ sein Versprechen auch hält, trainieren die Männer vor Konzerten viermal die Woche – von 14 bis 23 Uhr. Danach, so schildert es Toyama, meditieren alle zusammen. Die beste Gelegenheit für den Leiter, zu überprüfen, ob seine Schützlinge auch den richtigen „Do“ (Weg) verfolgen. Tugenden wie Disziplin, Respekt, pünktliches Erscheinen und Höflichkeit, aber auch Motivation stünden dabei im Fokus. Sie seien unabdingbar, um bei „Kokubu“ mitzumachen, sagt Toyama. Diese Werte seien entscheidend dafür, dass die Zuschauer das „authentische Japan“ kennenlernten.

Mit einer Mischung aus bebenden Trommelstürmen, zarten Flötenklängen, aber auch nachdenklichen und philosophischen Aspekten will das Ensemble das Publikum auf seine Seite bringen. „Wir wollen die Herzen berühren und ein bisschen nachdenklich machen“, so Toyama. Auf der anderen Seite sei „Kokubu“ auch Unterhaltung. Mit zum Teil unterarmdicken Stöcken hauen die Musiker dabei auf bis zu 70 Kilo schwere Trommeln. „Das wird scheppern“, sagt Toyama. Angereichert werde alles mit kurzen Erzählungen, die die Lieder erklären sollen.

Und wer glaubt, nur Kraft und Ausdauer zähle, der irrt. Keigo Iba vergleicht das Ensemble mit einem Orchester, nur ohne Dirigenten. „Winzige Veränderungen können entscheidend sein.“ Deshalb müsse jeder auf jeden Acht geben und genau schauen, wer was und wann spielt. „Die Intuition ist entscheidend. Zählst Du mit, bist Du raus.“

Raus wird „Kokubu“ in Bremen wohl nicht sein, ist sich Toyama sicher. „Wir trainieren so, dass wir immer über die reguläre Show spielen können.“ Zugaben sind also kein Problem? „Gerne, wir würden uns freuen“, so Toyama. „I'm ready.“

„Kokubu“ ist mit der Show „Drums of Japan“ am Donnerstag, 21. März 2019, zu Gast in der Glocke an der Domsheide. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es unter anderem ab etwa 30 Euro in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.