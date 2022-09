Beamte und Richter in Bremen sollen ab Dezember mehr Geld bekommen

Nach der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst sind in Bremen die Beamten und Richter an der Reihe. Auch ihre Gehälter sollen zum 1. Dezember steigen.

Bremen – Die Beamten und Richter im Land Bremen sollen ab dem 1. Dezember 2022 eine Erhöhung ihrer Bezüge um 2,8 Prozent erhalten. Die Gehälter sollen demnach nach der Tarifrunde im Öffentlichen Dienst durch die Bremer Stadtbürgerschaft angepasst werden, berichtet das Regionalmagazin buten un binnen von Radio Bremen.

Nach Tarifrunde im Öffentlichen Dienst: Beamte und Richter in Bremen sollen 2,8 Prozent mehr Geld bekommen

Wie es in dem Bericht weiter heißt, seien weitere Zahlungen an Beamte und Richter geplant. Unter anderem soll die Einstiegsgehälter und Zuschläge erhöht werden. Allerdings nur für Beamte in bestimmten Besoldungsgruppen. Welche dies sind, ist noch nicht klar.

Auch Sonderzahlung könnten demnach ordentlich angehoben werden. Damit soll vor allen Dingen Beamten in den niedrigen Besoldungsgruppen und denen mit Kindern besonders unter die Arme gegriffen werden.

Mehr Geld für Beamte und Richter in Bremen: Mehrkosten von 24 Millionen Euro im Jahr 2023

Die Besoldung der Beamten im Land Bremen muss angehoben werden, da das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eben dies in einem Urteil angemahnt hatte. Kritik für die Umsetzung kommt aus den Reihen des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bremen, berichtet buten un binnen. Dieser begrüßte zwar grundlegend die Erhöhung der Bezüge, kritisierte aber laut dem Bericht die unzureichende Umsetzung.

Durch die Steigerung der Gehälter von Beamten und Richtern würden dem Land Bremen im laufenden Jahr rund zehn Millionen an Mehrkosten entstehen. Im kommenden Jahr wären es dann bereits 24 Millionen Euro.