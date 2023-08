Bauwerke zeigen ihre Talente: Der „Tag des offenen Denkmals“ in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Roland und Rathaus zusammen bilden das Bremer Unesco-Welterbe – und am Rathaus weht die Unesco-Flagge im spätsommerlichen Wind. © Kuzaj

Bremen – Seit 30 Jahren wird er gefeiert, seit 1993 also – der „Tag des offenen Denkmals“, bundesweit koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). In Bremen kümmert sich die Behörde von Landesdenkmalpfleger Prof. Dr. Georg Skalecki um das Programm.

Dort erinnert man sich gut an den ersten Denkmalstag, als in Bremen ganze fünf Denkmäler ihre Türen öffneten. Längst sind deutlich mehr dabei – so wird es auch am Sonntag, 10. September, sein. Fragen und Antworten zum „Tag des offenen Denkmals“ in Bremen.

Der „Tag des offenen Denkmals“ gilt inzwischen als größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Wie sieht es mit der Beteiligung in Bremen aus?

Mittlerweile beteiligen sich hier Jahr für Jahr etwa 60 geschützte Bauwerke, Parks und Schiffe.

Unter welchem Motto steht der Tag in diesem Jahr?

Das Motto heißt „Talent Monument“. Damit werde „der Frage nachgegangen, was ein Denkmal ausmacht“, so Skalecki. Kurzum: „Ein Denkmal muss nicht alt und schön sein, vielmehr kann man den Scheinwerfer auf seine außergewöhnlichen Eigenschaften richten, auf seinen künstlerischen Wert, auf seine geschichtliche oder wissenschaftliche Bedeutung. Dabei wird sich zeigen, dass nicht nur ein großes Bauwerk – wie der St.-Petri-Dom – Aufmerksamkeit verdient.“ Denn: „Auch unscheinbare Bauten wie die schlichten Kirchen aus der Nachkriegszeit verdienen Bühnenlicht.“

Wo wird der Bremer Denkmalstag eröffnet?

Um 11 Uhr im „Haus des Reichs“, dem Dienstsitz von Bürgermeister und Finanzsenator Björn Fecker (Grüne) am Rudolf-Hilferding-Platz. Neben Fecker sprechen Landeskonservator Skalecki, Dr. Andreas Mackeben aus dem Kulturressort sowie Dr. Wolfram Seibert (Ortskuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz).

Am 10. September steht auch der traditionelle „Bremer Orgelsonntag“ auf dem Programm – schlägt sich da im Denkmals-Mix nieder?

Da gibt es gleich mehrere Termine – so zum Beispiel: Konzerthaus Glocke, Domsheide, Sauer-Orgel (Organist: Felix Mende), 15 Uhr, Treffpunkt am Haupteingang; Bremer Dom, Sauer-Orgel (Stephan Leuthold), 16 Uhr, Treffpunkt: Aufgang zur Westempore; Bremer Dom, Palmieri-Orgel (Ostkrypta, Stephan Leuthold), 16.30 bis 17 Uhr; St.-Martini-Kirche, Ahrend-Orgel (Katja Zerbst), 18 Uhr. Eintritt jeweils frei, Spenden erbeten. Organisiert wird der „Bremer Orgelsonntag“ von der Bach-Gesellschaft.

Zeigt auch das Welterbe Bremer Rathaus am „Tag des offenen Denkmals“ wieder seine Talente?

Aber ja! Es öffnet am 10. September in der Zeit von 11 bis 16 Uhr; letzter Einlass: 15.30 Uhr. Zugänglich sind die Obere Rathaushalle, der Festsaal, der Kaminsaal und der Senatssaal.

Wie sieht es mit dem Haus der Bürgerschaft aus, das Mitte der 60er Jahre nach kontroverser Debatte um die architektonische Gestaltung gebaut wurde?

Das Parlamentsgebäude steht in der Zeit von 11 bis 17 Uhr offen. Führungen gibt es ständig – ganz nach Bedarf. Abgeordnete und Beschäftigte der Bürgerschaftskanzlei leiten die Rundgänge.

Gehören weitere jüngere Bauwerke zum Programm?

Die Waldorfschule an der Touler Straße (Schwachhausen) zum Beispiel, gebaut von 1972 bis 1974. Die Schule öffnet von 11 bis 14 Uhr; es gibt eine Ausstellung, Führungen beginnen um 11.30 und 12.30 Uhr. Ebenfalls dabei: das Aalto-Hochhaus an der Berliner Freiheit in der Vahr, errichtet von 1959 bis 1962 nach Plänen des finnischen Architekten und Designers Alvar Aalto (1898 bis 1976), 65 Meter hoch und zur Feierabendsonne ausgerichtet. Führungen mit Besuch der Dachterrasse und einer Wohnung (Rolf Diehl): 9, 11, 13 und 15 Uhr. Anmeldung erforderlich – per E-Mail an die Adresse mail@rolfdiehl.de.

Die Fassade der Bremer Handwerkskammer. © Kuzaj

Gibt es Angebote speziell für Kinder?

Hier kommt die Handwerkskammer ins Spiel. Die Geschichte ihres Gebäudes an der Ansgaritorstraße 24 beginnt anno 1618, als es im Auftrag der Wandschneider im Stil der Renaissance errichtet wurde. Wer waren die Wandschneider? Und was bedeuten die vielen Figuren und Symbole an der Fassade? Als Architektur-Detektive können 15 Kinder ab der 5. Klasse mit Jessica Pannier (Landesamt für Denkmalpflege) Antworten auf diese Fragen finden. Beginn: 11 Uhr. Anmeldung erforderlich – vom 4. bis 7. September per E-Mail an die Adresse office@denkmalpflege.bremen.de.

Mehr über das Bremer Programm zum „Tag des offenen Denkmals“ unter dieser Adresse.