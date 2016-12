Bauwerk aus der großen Zeit

„Verschwunden“: Der einstige Unternehmenssitz erinnert noch an die DDG „Hansa“

Im Haus Martinistraße 26 ist heute die Handelskrankenkasse (HKK) zu finden. Errichtet wurde es für die DDG „Hansa".

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Sie war eine der Reedereien, die Bremens Namen in die weite Welt trugen – die Deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Hansa“ (kurz: DDG „Hansa“). Bremische Kaufleute hatten sie am 3. Dezember 1881 gegründet. Fast 100 Jahre später – am 31. Dezember 1980 – stellte die Reederei den Schifffahrtsbetrieb ein. Heute ist sie Thema unserer Serie „Verschwunden“.

Geblieben sind Erinnerungen. Noch viele Jahre nach dem Ende der Reederei haben sich etliche der ehemaligen „Hansaaten“ in einem Freundeskreis regelmäßig getroffen. Geblieben ist auch eine Immobilie – der Sitz der DDG „Hansa“ an der Martinistraße 26 in der Bremer Innenstadt. Nach Konkurs der Reederei hatte die Handelskrankenkasse (HKK) das Gebäude übernommen.

Seit 1973 schon steht das Bauwerk unter Denkmalschutz. In den Jahren 1912 bis 1915 war es – unter Einbeziehung zweier historischer Giebel aus dem 16. und 17. Jahrhundert – errichtet worden. Es war die Zeit, in der die DDG „Hansa“ mit „66 Dampfern die größte reine Frachtreederei der Welt“ war, wie es im „Großen Bremen-Lexikon“ des Historikers Herbert Schwarzwälder (1919 bis 2011) heißt.

Und so beschäftigte man für den repräsentativen Unternehmenssitz in Wesernähe auch zwei renommierte Architekten: Heinrich Wilhelm Behrens (1873 bis 1956) und Friedrich Neumark (1876 bis 1957), die Bremens Stadtbild an vielen Stellen geprägt haben. Von 1907 bis 1935 bildeten sie eine Architektengemeinschaft.

Behrens und Neumark bauten unter anderem das „Lichthaus“ in Gröpelingen, anno 1918 als Arbeiteramt der Werft AG „Weser“ errichtet – modern und klar gegliedert. Von ihnen stammt auch das Haus des Juweliers Brinckmann & Lange (Sögestraße, Ecke Obernstraße) neben Karstadt, und nicht zuletzt das Kaufhaus selbst – 1931/32 im Stil der „Neuen Sachlichkeit“ gebaut. Diese Richtung dominierte Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre verschiedene Kunstgattungen in Deutschland. Auch die Architektur.

Bei einem Bombenangriff im Oktober 1944 wurde der DDG-„Hansa“-Sitz von Behrens und Neumark weitgehend zerstört. Und nach dem Krieg wieder aufgebaut. Anfang der 50er Jahre nahm die Reederei ihre Liniendienste – beispielsweise zum zum Persischen Golf – Schritt für Schritt wieder auf. Von der „Stolzenfels“ zur „Lichtenfels“ – die „Hansa“-Schiffe trugen nach wie vor die traditionelle Endung „-fels“ im Namen. In den 60er Jahre kam als neues Geschäft die Versorgungsschifffahrt für Bohrinseln hinzu. Und dann war da noch der neue und boomende Containermarkt.

Dollarschwäche und sinkendes Ladungsvolumen aber machten der DDG „Hansa“ in den 70er Jahren mehr und mehr zu schaffen. Nach der Islamischen Revolution im Iran 1979 brach ihr dann auch noch das Geschäft in ihrem wichtigsten Fahrtgebiet weg. Die Defizite waren am Ende nicht mehr auszugleichen. 1980 wurde klar, dass es nicht weitergehen würde. Geblieben sind ein großer Name und die Erinnerungen.