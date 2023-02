Bagger auf Brücke gefallen: Bauarbeiten auf B75 könnten sich verzögern

Rettungseinsatz

+ © Nonstopnews Mit dem Schrecken davongekommen: Bei einem Unfall auf einer Brücke auf der B75 in Bremen-Huchting kippte ein Bagger auf die Leitplanke. Verletzt wurde dabei niemand. © Nonstopnews

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcel Prigge schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei einem Unfall auf der B75 in Bremen ist ein Bagger beinahe von einer Brücke gestützt. Verzögerungen an der Baustelle können nun möglich sein.

Bremen – Da ist der Baggerfahrer wohl noch einmal mit dem Schrecken davongekommen: Bei einem Unfall auf der B75 im Baustellenbereich in Bremen-Huchting ist am Donnerstagnachmittag, 16. Februar, ein Bagger auf eine Leitplanke gestürzt. Glück im Unglück, denn das Baugerät stand auf einer Brücke, die über die Varreler Bäke führt.

Bagger auf B75 gekippt: Verzögerungen der Baustelle in Bremen-Huchting möglich

Die Baustelle auf der B75 stellt seit Jahren ein Nadelöhr zwischen Bremen und Delmenhorst dar. Auch der Verkehr in Richtung Oldenburg wird seit den Umbauarbeiten mit regelmäßigen Staus – vor allem im Feierabendverkehr – blockiert. Eigentlich sollte die Brücke bereits Ende Januar fertiggestellt werden. Aufgrund niedriger Temperaturen konnte jedoch die 3,5 Zentimeter dicke, neue Asphaltdecke nicht aufgetragen werden.

Baugerät muss mit zwei Schwerlastkränen geborgen werden

Die Baustelle auf der B75 bestand weiter – insbesondere, da noch Aufräumarbeiten zu erledigen waren. Jetzt kippte aus bisher ungeklärter Ursache der Bagger auf die neue Leitplanke und auf das Brückengeländer. Mithilfe von zwei Schwerlastkränen musste der Bagger geborgen werden. Da nun eine neue Leitplanke eingebaut werden muss, könnten sich die Baumaßnahmen weiter verzögern. Einschränkungen für den Verkehr gibt es derzeit nicht.

Deges äußert sich zu dem Unfall: Baustellenfreigabe ist wetterabhängig

Wie es vonseiten der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) heißt, würden durch den Unfall keine weiteren Beeinträchtigungen entstehen. „Bezüglich des nunmehr noch anstehenden Asphaltauftrages sind wir jedoch ein Stück weit wetterabhängig“, heißt es in einer Mitteilung, die auf Nachfrage von kreiszeitung.de vorliegt. „Hätten sich Temperaturen und Niederschläge in den vergangenen Wochen anders dargestellt, so wäre die Freigabe des Abschnitts auch bereits erfolgt.“

Weitere Blaulichtmeldungen: Großeinsatz in Stuhr – Lkw verliert unbekannte Flüssigkeit / Diebe stehlen Kollekte

Ein Lastwagen hat am Freitagmorgen, 17. Februar, auf einem Speditionsgelände im niedersächsischen Stuhr am frühen Freitagmorgen eine unbekannte Flüssigkeit verloren. Die Gefahrgutstaffel der Feuerwehr ist vor Ort.

Diebe sind am Dienstag, 14. Februar, in den Bremer St.-Petri-Dom eingestiegen und haben einen antiken Kollektenkasten samt Inhalt gestohlen. Immer mehr ähnliche Fälle werden aus Bremen bekannt.