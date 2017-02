Baufällige Bauwerke

Bremen - Von Viviane Reineking. 760 Bremer Brücken gibt es, um einige von ihnen ist es schlecht bestellt.

Sie befinden sich laut Bauressort in einem ungenügenden Zustand und müssen abgerissen oder saniert werden, weil die Stand- und Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben oder erheblich beeinträchtigt ist. Senator Joachim Lohse (Grüne) forderte im Hinblick auf die anstehenden Haushaltsverhandlungen mehr Geld für Sanierung und Erhalt der Bauwerke.

Zehn Brücken, für deren Unterhaltung Bremen sorgen muss, sowie eine in der Baulast des Bundes machen dem Bauressort und dem Amt für Straßen und Verkehr (ASV) „richtig Sorgen“, so Thomas Sauer, ASV-Abteilungsleiter Brücken- und Ingenieurbau.

Besonders schlecht steht es um die Weserbrücke über die A 1 zwischen Hemelingen und Arsten. Eine Notsanierung ist der Grund dafür, dass derzeit Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Osnabrück im Stau stehen. Gerissene Schweißnähte, eingerissene Querträger – die für Bremen so wichtige Weserüberquerung leidet wie die anderen Bauwerke unter dem stetig wachsenden Lkw-Verkehr, der sich von 1990 bis 2010 etwa verdoppelt habe, so Lohse. Auch das Gewicht sei ein Problem: So belaste ein 40-Tonner eine Brücke in etwa so wie 60 000 Autos.

Viele Brücken in Deutschland stammten aus den 60er und 70er Jahren und seien nicht für den heutigen Verkehr ausgelegt. Nach umfangreichen Investitionen bis in die 80er Jahre sei man im Westen „davon ausgegangen, dass Deutschland fertiggebaut ist“, so Lohse. Über Jahrzehnte wurde daher wenig in die Erhalt der Infrastruktur investiert. Holzbrücken würden außerdem von einem Pilz befallen und zerfressen.

Mittlerweile habe man begonnen nachzurechnen, wie stabil und tragfähig die Bauwerke noch sind – ein zeitaufwändiger Prozess. Einen Zwischenstand gab es nun erstmals am Freitag: Demnach wurden 16 der 125 größeren Teilbauwerke in Bremen bislang überprüft, weitere 18 befinden sich „in Bearbeitung“. Der Rest steht noch aus.

Zwei Drittel der Bremer Brücken, so der Trend, müssten demnach „ertüchtigt“ oder komplett ersetzt werden, so Sauer. Neben den elf Bremer Brücken, die bei der Nachberechnung die schlechteste Zustandsnote erhalten hatten, sei bei weiteren 21 die Sicherheit bereits beeinträchtigt. Die Folgen: Abriss, Sperrungen oder Einschränkungen für den Verkehr.

Zurück zur sogenannten „Weserstrombrücke“ der A 1: Nach der aktuellen Notsanierung folgt im nächsten Jahr eine große Instandsetzung. Sieben bis zehn Millionen Euro werden investiert, etwa 500 Tonnen Stahl verbaut, um die Brücke zu erhalten. „Damit erkaufen wir uns Zeit“, so der ASV-Experte. In zehn bis 15 Jahren müsse dann ein Ersatzbau her. Grob geschätzte Kosten: 50 bis 60 Millionen Euro. Insgesamt erwartet Brückenfachmann Sauer hier in der Zukunft „massive Einschränkungen“ im Verkehr.

Sorgen macht den Experten auch die Überführung der Bahnstrecke im Zuge der A 1 in Uphusen. Maßnahmen zur „Ertüchtigung“ würden außerdem etwa bei der Wilhelm-Kaisen-Brücke und der Stephanibrücke notwendig. Ein Neubau werde zum Beispiel bei der Brücke Brauteichen in Bremen-Nord fällig.

Die Bremer Handelskammer zeigt sich besorgt: Sperrungen oder sogenannte Ablastungen hätten „erhebliche negative Auswirkungen auf den Industrie-, Logistik und Außenhandelsstandort Bremen/Bremerhaven“.