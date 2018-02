Bauchtanz-Event mit Star aus Lyon

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Einmal mehr lädt das „Al-Dar“ in der Überseestadt – nach eigener Darstellung Deutschlands größtes arabisches Restaurant – zu einem Bauchtanz-Event. Zum Show-Abend mit Büfett wird dieses Mal ein Star der Szene aus Frankreich erwartet – die Tänzerin Princesse Hayal aus Lyon nämlich. Der Termin: Freitag, 2. März. Der Abend in dem Lokal an der Konsul-Smidt-Straße beginnt um 19 Uhr. Eintritt pro Person: 38 Euro.

„Princesse Hayal ist eine preisgekrönte Bauchtänzerin und Choreografin“, sagt ein Sprecher. Die gebürtige Brasilianerin tritt weltweit sowohl als Solo-Künstlerin als auch in Ensembles auf. Um ihre Bauchtanz-Fähigkeiten zu perfektionieren, ging Hayal 2008 nach Ägypten, wo sie täglich in Hotels in Sharm el Sheikh auftrat. „Dort hatte sie die Möglichkeit, vor Ort tief in die traditionelle orientalische Kultur und ihren Geist einzutauchen, indem sie täglich mit den Größen der lokalen Bauchtanz-Szene arbeitete“, so der Sprecher.

Die Künstlerin nahm an Meisterschaften in Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien, Marokko und der Schweiz teil – und stand insgesamt sieben Mal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Princesse Hayal, die auch einen Masterabschluss in Physiotherapie besitzt, hat sich zudem als Choreografin und Kursleiterin einen Namen gemacht.

Jazz-Trio in der Villa Sponte

Der israelische Musiker und Komponist Eran Har Even tritt am Freitag, 2. März, mit seinem Jazz-Trio in der Villa Sponte (Osterdeich 59b) auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Gitarrist, Komponist und Musiklehrer lebt in Amsterdam. Gemeinsam mit ihm spielen in Bremen der Schlagzeuger Jamie Peet und der Bassist Tobias Nijboer.