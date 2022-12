Bremen: Baubranche gerät ins Straucheln

Von: Jörg Esser

Bei „Tarzan und Jane“ in der Gartenstadt Vahr sind die Hochbau-Gewerke im Einsatz: Doch Materialengpässe und hohe Baustoffpreise setzen dem Bremer Baugewerbe zu. Die Erwartungen haben sich deutlich verschlechtert. © Esser

Die Stimmung im Bremer Baugewerbe trübt sich ein. Dunkle Wolken ziehen auf. Die Erwartungen der Unternehmen für die kommenden Monate haben sich merklich verschlechtert.

Bremen – Das Bremer Baugewerbe sieht dunkle Wolken aufziehen. Die Erwartungen der Bauunternehmer haben sich jedenfalls deutlich verschlechtert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des (Arbeitgeber-)Verbandes Baugewerblicher Unternehmer im Lande Bremen (VBU) unter seinen Mitgliedsunternehmen. „Das Baugewerbe ist zunächst gut durch die Corona-Pandemie gekommen“, sagt VBU-Geschäftsführer Andreas Jacobsen.

„Nach etwa zwei Jahren Pandemie warfen dann Materialengpässe und hohe Baustoffpreise erste Schatten auf die immer noch gute ausgelastete bremische Baubranche.“

Zu den Ergebnissen der Umfrage: Während die Unternehmen die aktuelle Geschäftslage noch zu 87,8 Prozent als gut oder befriedigend bewerten, gehen drei Viertel der Unternehmen (74,1 Prozent) davon aus, dass sich die Lage in den nächsten sechs Monaten verschlechtern wird. An der jetzt veröffentlichten Umfrage haben 19 Mitgliedsunternehmen des Bremer Baugewerbeverbandes teilgenommen. Davon waren insgesamt 79 Prozent kleine Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern.

Auftragsreichweite im Hochbau länger als im Tiefbau

Weiteren Angaben zufolge bewertet etwa jedes vierte Unternehmern (24,5 Prozent) die eigenen Auftragsbestände noch als gut, etwa die Hälfte (46,9 Prozent) noch als ausreichend an. Mehr als ein Viertel (28,6 Prozent) aber bewertet schon jetzt die Auftragsbestände als zu klein. Eng damit verbunden sei die Frage nach der Reichweite der Aufträge, so der VBU. Und da zeigt sich: Die durchschnittliche Reichweite der Aufträge liegt im Hochbau (Maurer, Fliesenleger, Betonbauer) bei 15 bis 17 Wochen, im Tiefbau (Straßen- und Kanalbauer) und Ausbau (Zimmereien) nur noch bei zwölf bis 13 Wochen. „Zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr hatte die Mehrzahl unserer Mitgliedsbetriebe bereits Auftragsbücher, die für sechs Monate und mehr gefüllt waren“, wirft Jacobsen ein.

Die „Gartenstadt Werdersee“ wächst weiter. Doch vielen Bauherren geht das Geld aus. © Esser

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Frage nach den Umsätzen. Für das laufende Jahr erwarten mehr als 85 Prozent der Unternehmen unveränderte oder höhere Umsätze als im Vorjahr. Die Umsatzerwartungen für 2023 sind demgegenüber deutlich verhaltener. Sieben von zehn Unternehmen gehen von geringeren oder „deutlich geringeren“ Umsätzen als in diesem Jahr aus, heißt es.

Den Bauherren geht das Geld aus

Zu den Störfaktoren in der Baubranche zählt laut Umfrage weiterhin der Fach- und Arbeitskräftemangel. Fast 60 Prozent der Unternehmen klagen darüber. „Das spiegelt sich darin wider, dass 94 Prozent der Unternehmen im Jahr 2022 die Zahl ihrer Mitarbeiter gehalten oder sogar ausgebaut haben“, sagt Jacobsen. Ein vergleichbares Niveau soll auch 2023 erreicht werden, wenn neun von zehn Unternehmen anstreben, ihr Personal zu halten oder aufstocken zu wollen. Neben dem Fach- und Arbeitskräftemangel wird die Verfügbarkeit von Baumaterial zu einem immer größeren Problem. Mehr als die Hälfte der Unternehmen (52,6 Prozent) geben an, durch Lieferprobleme behindert zu werden. Neu hinzugekommen sind in jüngster Zeit Finanzierungsprobleme der Bauherren, die sich laut Umfrage unter anderem aus abgeschafften Förderprogrammen oder durch mangelnde Finanzierungsbereitschaft der Banken ergeben. Wie auch immer: Wenn das Geld fehlt, gerät die Nachfrage ins Stocken und der Baubranche gehen folglich die Aufträge aus.

Der VBU fordert angesichts der Abschwächung der Baukonjunktur verlässliche Rahmenbedingungen. Dazu gehörten attraktive Finanzierungsbedingungen und gezielte Förderprogramme für private Bauherren genauso wie öffentliche Investitionen in die Infrastruktur. „Bauen heißt, Werte zu schaffen.“, sagt Jacobsen.