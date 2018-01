VHS-Programm: Basiswissen für Existenzgründer

Etwa 2500 Programmpunkte

+ © VHS Die Bremer Volkshochschule hat ihr Frühjahrs- und Sommerprogramm vorgelegt. Das Angebot reicht von Computerkursen über Sprachen bis hin zum Gärtnern. © VHS

Bremen - „Leben gestalten, aktiv teilhaben, neugierig bleiben“ – so lautet das Motto der Bremer Volkshochschule (VHS) für Frühling und Sommer. Unter diesem Titel jedenfalls liegt das neue Programmheft der VHS (Zentrale: Bamberger-Haus, Faulenstraße) jetzt an vielen Stellen in der Stadt aus. Auf 288 Seiten stellt Bremens nach eigenen Angaben größter Weiterbildungsanbieter etwa 2500 Programmpunkte vor.