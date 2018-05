Auf dem Lenzmarkt werden Pflanzen und Weisheiten serviert

Pflanzenhändler Karl Kuck legt mit 72 Jahren noch kräftig Hand an auf dem Lenzmarkt am Speicher XI.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Sonne hat die Bremer und Buten-Bremer aus ihren Häusern gelockt. Schon kurz nach der Eröffnung ist es am Sonntag proppenvoll auf dem Lenzmarkt am Speicher XI. 80 Händler sind dabei, Veranstalter ist der Großmarkt Bremen.

Überall ist grüne Pracht zu sehen, 250 laufende Meter. Die Besucher gehen durch kleine Gassen durch die Präsentationen. So auch beim Pflanzenhändler Karl Kuck. „Das Hauptprogramm sind Rosen und Ziersträucher, alles, was in den Kleingarten passt“, sagt Kuck. Der 72-jährige Händler aus Wiefelstede bei Oldenburg weiß, dass die Nachfrage in der Stadt etwas anders ist, als auf dem Land.

„Die Gärten sind etwas kleiner. Sehr gut gehen kleine Azaleen und, etwas größer Rhododendron“, sagt Kuck. Die würden auch in Container passen. „Von der Tiefe her gehen die daumendick unter die Erde“, sagt Kuck. Blumenfreude auf dem Balkon ist so kein Problem. „Am besten klappt es im Halbschatten.“

Beliebte Modefarben bei Zierpflanzen seien zurzeit Rose, Violett und Tiefblau. Wie bei Kleidung gäbe es auch bei Pflanzen Moden, so Kuck, und die Farbpräferenzen der Kunden würden sich ändern. „Vor 20 Jahren waren Rosa und Blau angesagt. Jetzt wollen die Kunden Neuzüchtungen mit anderen Farben“, sagt Kuck.

Kräuter gehen besonders gut

Am Kräuterstand von Karin Ucke (62) aus Helmstedt gehen Rosmarin und Thymian besonders gut. Als Tipp für die Zeit nach den Eisheiligen hat sie Strauchbasilikum da. „Das werden dicke Sträucher, die lila oder weiß blühen“, sagt sie. „Basilikum hebt die Stimmung und belebt auch die Sinne.“ Oft kämen junge Leute mit Kindern zu ihr, die Kräuter selber anpflanzen wollen, auch auf dem Balkon.

Neben allem was blüht, ist auch eine reiche Auswahl weiterer Accessoires für den Garten auf dem Markt zu haben. Mit drei Strandkörben des Herstellers „Strandkorbprofis“ steht Marc Wille auf dem Markt in der Überseestadt.

Hergestellt in Buxtehude, kostet das billigste Modell aus Mahagoni 1 100 Euro. Für 1 900 Euro gibt es eine Ausführung in Teakholz, ab 2500 Euro in „Teak Vintage“, mit bestrahlten, handgebürsteten und viersiegelten Holz.

Platz für zwei Personen

Das Edelmodell hat den Seiten Bullaugen zum Rausgucken. Alle Modelle bieten bei einer Breite von 1,30 Metern Platz für zwei Personen. „So ein Korb hält 20 bis 25 Jahre. Wasser kann ihm nichts anhaben“, sagt Wille. „Gekauft werden die Körbe von Jung und Alt, von Leuten, die es sich schönmachen wollen.“ Die Strandkörbe stoßen auf viel Interesse bei den Marktbesuchern.

Auch Birgitt Krahe (55) ist sichtlich begeistert, obwohl sie das Luxus-Modell nicht kaufen will. „Ich liebe Strandkörbe. Ich würde mir den in den Garten stellen und mich reinsetzen“, sagt sie. Die Bremerin ist Stammbesucher des Lenzmarkts und findet ihn auch dieses Jahr sehr gut. „Ich komme immer her, um Pflanzen zu kaufen.“