„Bartolomeo“ ist beim Bruder im All

ISS-Robotikarm montiert „Bremer Balkon“ ans europäische Weltraumlabor „Columbus“

+ Angedockt: Der „Canadarm“ der ISS montierte die „Bartolomeo“-Plattform ans Weltraumlabor „Columbus“. Die Forschungsplattform für kommerzielle Experimente wurde bei Airbus in Bremen entwickelt und gebaut. Foto: NASA

Bremen - Von Jörg Esseer. Der „Bremer Balkon“ ist an die Internationale Raumstation (ISS) angedockt. Der kanadischen Robotikarm der ISS hat die bei Airbus in Bremen gebaute Wissenschafts- und Forschungsplattform „Bartolomeo“ in einer komplexen, mehrstündigen Aktion an das europäische Weltraumlabor „Columbus“ montiert.