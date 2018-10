Das „Theatre du Pain“ bittet in den Salon

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Absurdes Musiktheater, nicht mehr und nicht weniger, bringt das Bremer 1984 gegründete „Theatre du Pain“ in die Villa Sponte (Osterdeich 59b). Der Termin: Sonntag, 4. November. Der Spaß beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

„Die Barone des Absurden sind wieder da“, beschreibt ein Sprecher das, was zu erwarten sein dürfte: Unsinn auf hohem Niveau. Wolfgang Suchner, Mateng Pollkläsener und Hans König laden in den „Salon du Pain“. So jedenfalls heißt ihr Programm, mit dem sie sich „nach längerer Abwesenheit“, so der Sprecher, nun zurückmelden.

Zu erwarten sind „bislang unveröffentlichtes Material sowie nie oder sehr, sehr lange nicht gespielte Lieder und Szenen“. „Ihr Spiel ist angewandte Dada-Philosophie und beweist, dass durch unser Streben nach Sinn, Ordnung und Struktur dem Unsinn, der Unordnung und dem Chaos erst der Hof bereitet wird“, heißt es über die drei Darsteller.

Mechthild Großmann liest Franz Kafka

Die Film- und Bühnenschauspielerin Mechthild Großmann, unter Kurt Hübner Ende der 60er, Anfang der 70er ein paar Jahre am Theater Bremen, ist dem TV-Publikum vor allem als kettenrauchende Staatsanwältin im Münster-„Tatort“ bekannt. Jetzt kommt sie mal wieder nach Bremen. Nach Bremen-Nord, um genau zu sein.

Dort richtet die Arbeitnehmerkammer das „Lux-Projektionsfestival“ aus – und präsentiert über einen Zeitraum von vier Wochen Medienkunst an verschiedenen Orten. Lesungen, Vorträge und Konzerte ergänzen das Programm. Der thematische Schwerpunkt liegt auf der Beziehung zwischen Mensch und Maschine.

Und eben im Rahmen dieses Festivals liest Mechthild Großmann aus der Erzählung „In der Strafkolonie“ von Franz Kafka – und zwar am Sonnabend, 3. November, um 20 Uhr im Vegesacker „Geschichtenhaus“ (Zum Alten Speicher 5a).

Nach der Lesung hat das Publikum die Möglichkeit zum Gespräch mit Großmann und Matthias Stauch, Jurist, Hochschullehrer und ehemaliger Staatsrat für Justiz und Verfassung, sagt Kammer-Referent Jörg Hendrik Hein. Der Eintritt ist frei, Anmeldung erbeten – zum Beispiel online unter www.arbeitnehmerkammer.de/lux.