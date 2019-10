Im Bann der Musik

Bremen - Von Tido Davids. „Johann Sebastian Bach war der erste moderne Musiker unserer Zeit“, sagt Nikolaus Clemens. Die sechs Cello-Suiten von Bach seien „zeitlos“, so der Künstler. Aus dieser Liebe zur Musik entstand auch Clemens’ Werk „Bach Bahnhof Bremen“: „Das ist der Versuch, ein ganz persönliches Musikerlebnis in Malerei zu übersetzen“, sagt er. Mit dem Werk ist der Künstler heute Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.

Der bekannte deutsche Cellist Alban Gerhardt spielte 2013 im Bremer Hauptbahnhof. Mitten in der Bahnhofsvorhalle, während des laufenden Bahnhofsbetrieb. Rein zufällig war auch Nikolaus Clemens unter den Zuhörern: „Das Konzert zog mich in seinen Bann, ich war ergriffen von der Situation“, sagt er rückblickend.

Clemens erklärt: „Das Bild besteht aus zwei Leinwänden. Im Zentrum ist Alban Gerhardt zu sehen, wie er die dritte Suite von Bach spielt. Umrahmt wird die Szene von den ,Suitenfeldern‘ – meinem Versuch, Bachs Suiten künstlerisch zu interpretieren. Im unteren Teil des Bildes sind die ,Lebensuhren‘ erkennbar – ein künstlerischer Versuch, den menschlichen Lebenszyklus darzustellen.“ Die Trennung der einzelnen Bilder durch die indigofarbenen Linien entspreche einer „Bach angemessenen Aufteilung“, so Clemens weiter.

Einige Teile des Bildes, sogenannte Studien, entstanden bereits vor dem eigentlichen Konzert. Aber „erst durch das Konzert wurde mir schlagartig klar, wie ich die einzelnen Studien zusammenbringen könnte. Dieses Konzert hat mich gezwungen, das Bild entstehen zu lassen“, so Clemens.

Kunst begleite ihn bereits das ganze Leben. „Mein Vater war sehr an moderner Kunst interessiert. Als er in Rente ging, fertigte er selbst Collagen an. Das hat er an mich weitergegeben“, erinnert sich der Bremer. Auch während des Architekturstudiums und der späteren Tätigkeit als Stadtplaner zeichnete Clemens – mal beruflich, mal zum Spaß. Dennoch: „Als Künstler habe ich mich nie gesehen. Künstler zu sein, ist eine Existenzfrage; als Künstler richtest Du Dein ganzes Leben danach aus. Das habe ich nie“, so der 74-Jährige. Was die Herausforderungen des Künstlerlebens sind? „Mit meiner Frau um den gemeinsamen Keller zu streiten. Besonders beim Aufhängen der Wäsche. Ich störe sie bei der Hausarbeit, wenn hier alles voller Bilder steht“, gibt Clemens zu.

Einen künstlerischen Alltag oder gar einen Plan in Sachen Kunst hat der 74-Jährige nicht: „Ich male aus einem inneren Bedürfnis heraus“, sagt er, „insbesondere auf Reisen fertige ich zahlreiche Skizzen. Ich liebe die prozesshafte Auseinandersetzung mit meiner Umgebung.“ Dies sei einer der Gründe, weshalb wir Kunst als Ausdrucksform bräuchten: „Kunst muss aus dem Inneren kommen. Dadurch lernen wir nicht nur unsere Umgebung, sondern auch uns selbst besser kennen“, ist sich der Künstler sicher. Es sei Aufgabe von Künstlern, für Gefühle die richtige Ausdrucksform zu finden.

Zu den Künstlern, die der 74-Jährige bewundert, gehört Giorgio de Chirico (1888 bis 1978). „Chiricos Bilder sprechen mich als Architekt ganz besonders an. Seine tiefen räumlichen Bilder sind voller Melancholie. Als Betrachter versinkt man darin“, sagt Clemens. Auch Michelangelo (1475 bis 1564) bewundert der Bremer. „Die Renaissance-Malerei allgemein ist die Befreiung der Malerei aus kirchlichen Zusammenhängen. Das ist der Beginn moderner Malerei“, sagt der Künstler.

Zur Frage von Werken mit konkreter Botschaft: „Eher nicht“, erwidert Clemens, „aber ich male durchaus planvoll.“ Entscheidend sei nicht die detaillierte Ausführungsform. „Der Hinweis am Weg ist das Ziel für mich“, sagt der Künstler zum Abschluss.