Bamf-Skandal: Dolmetscher will weiter arbeiten

Arbeitsgericht verhandelt bei Gütetermin über Kündigungsschutzklage / „Habe nichts Unrechtes getan“

+ Die Bremer Außenstelle des Bamf steht in der Kritik. - Foto: dpa

Bremen - Ein im Zusammenhang mit unrechtmäßigen Asylbescheiden in der Bamf-Affäre beschuldigter früherer Dolmetscher wehrt sich gegen seine Entlassung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Sein Mandat habe nichts Unrechtes getan, und er wisse zudem gar nicht, was ihm vorgeworfen werde, sagte sein Anwalt Ralf Salmen am Freitag bei einem Termin am Arbeitsgericht Bremen.