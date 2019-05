Bamf: Einige Aussagen sind tabu

+ © dpa © dpa

Bremen – Bei der juristischen Aufarbeitung der angeblichen Missstände in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) darf die Staatsanwaltschaft bestimmte Aussagen über die Ex-Amtsleiterin vorläufig nicht wiederholen. Nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts greifen bestimmte Ausführungen in die Privatsphäre der Frau ein und sind als Vorverurteilung anzusehen, heißt es im Beschluss. Mit der Entscheidung gab das Gericht dem Eilantrag der Ex- Amtsleiterin in Teilen statt. Gegen den Beschluss (Aktenzeichen 4 V 642/19) kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.