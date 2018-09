Bamf-Chef Sommer: „So darf es nicht sein“

145 „besonders schwerwiegende Fehler“

Hans-Eckhard Sommer, Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, sagte am Montag zu den Fehlern in der Bremer Außenstelle: „Bremen war schlimm, und so darf es nicht sein."

Bremen - In der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sind 145 falsche Asylbescheide ausgestellt worden. Damit hat es weniger gravierende Fehler gegeben, als die Ermittler im mutmaßlichen Skandal zunächst angenommen hatten. Allerdings sind die 145 Fälle auch nicht alles – denn in weiteren 2.700 Verfahren habe es Mängel in der Bearbeitung gegeben, so das Bamf am Montag.