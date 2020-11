Bremer Bamf-Affäre: Gericht weist Großteil der Anklage ab

Richter wollen Verfahren nur in einigen Fällen eröffnen

+ © DPA/JASPERSEN Die Luftaufnahme zeigt das Gebäude der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. © DPA/JASPERSEN

Bremen – Das Strafverfahren um mutmaßlich unrechtmäßige Entscheidungen in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) soll laut Bremer Landgericht lediglich in wenigen Fällen eröffnet werden. Wie das Gericht am Freitag mitteilte, lehnte es die Zulassung der Anklage gegen die frühere Behördenleiterin und zwei Rechtsanwälte in der weitaus überwiegenden Zahl der von der Bremer Staatsanwaltschaft zusammengetragenen Fälle ab.