Bremen-Nord: Ida Kruse feiert 104. Geburtstag

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein besonderes Fest war es, das Direktorin Geraldine Dame vom „Kursana-Domizil“ im Bremer Norden vorbereitet hatte. Ein Fest zu einem besonderen Anlass – zu einem 104. Geburtstag. Den nämlich feierte am Dienstag die Bewohnerin Ida Kruse, die im „Kursana-Domizil“ für ihren trockenen Humor bekannt ist.

Das bekam auch Heiko Dornstedt, Leiter des Ortsamts Vegesack, gleich zu spüren, als er der Jubilarin mit Blumenstrauß und Ehrenurkunde zum Geburtstag gratulierte: „Davon habe ich doch schon so viele“, sagte die Seniorin schmunzelnd mit Blick auf die Urkunde.

Ida Kruse, die bis zu ihrem 95. Lebensjahr in der eigenen Wohnung in Blumenthal lebte, ist nach wie vor bei vielen Veranstaltungen in der Senioreneinrichtung dabei. Besonders die wöchentliche Gymnastikrunde liegt der ehemaligen Turnerin am Herzen. „Auch wenn Frau Kruse im Rollstuhl sitzt, macht sie mit großer Freude bei den Übungen und Ballspielen mit“, so Claudia Stradomsky von der sozialen Betreuung des Hauses.

„Es gefällt mir, hier immer unter Menschen zu sein“, sagt Ida Kruse. Sie nimmt alle Mahlzeiten gemeinsam mit ihren Mitbewohnern in der Wohnküche ihres Wohnbereichs ein – und hilft auch gern beim Tischdecken und der Zubereitung kleiner Gerichte. „In Gesellschaft bekommt man doch viel mehr vom Leben mit“, sagt sie.

Steinmeier empfängt engagierte Bürger

Mit einem Bürgerfest würdigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag, 7. September, das ehrenamtliche Engagement von mehr als 4 000 Menschen. 16 Bremer gehören zu den Gästen, die vom Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue in Berlin empfangen werden. Das Motto lautet in diesem Jahr „Zusammenstehen“. Das passt in diese Zeiten.

Aus Bremen und Bremerhaven sind unter anderem Manfred Jabs, Claudia Kessler und Konstanze von Oesen beim Bürgerfest dabei. Jabs ist Vorsitzender der Bremerhavener Arbeiterwohlfahrt und organisiert seit 22 Jahren die Bremerhavener Tafel.

Kessler setzt sich mit ihrer Stiftung „Erste deutsche Astronautin“ für die erste deutsche Frau im Weltall ein. Und von Oesen führt als Koordinatorin des Projektes „Balu und Du“ angehende Erzieherinnen mit Grundschulkindern zusammen, die dann einmal wöchentlich gemeinsam etwas unternehmen.