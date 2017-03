Ballett mit Raufereien

bremen - Von Martin Kowalewski. Einkaufen soll heute ein Event sein. Doch kann ein Ballett-Abend einen bankrotten Tante-Emma-Laden retten oder wenigstens den schlecht laufenden Räumungsverkauf ankurbeln? Das ist die Frage in „Schwanensee in Stützstrümpfen“ von Ferdinand Haas. Regisseur Manuell Ettelt hat einen herrlichen Klamauk mit seicht plattdeutscher Sprache auf die Bühne des Packhaustheaters im Schnoor gebracht. Das Premierenpublikum am Donnerstagabend war begeistert.

Die stets muntere Hannah (Sonja Hebestadt) sagt es frei raus: „Kommt der Bauer auf den Hof, gucken alle Hühner doof.“ Ihren Chef Hubert Bauer, gespielt von Radio-Bremen-Moderator Marcus Rudolph, nehmen sie und ihre Kollegen, die fast 60-jährige Doro (Sylvia Moss) und die junge alleinerziehende Mutter Daniela (Jacqueline Batzlaff) nicht ernst. Genauso wie die Kunden, kommt er nur selten in den Laden. So haben die Damen viel Zeit, sich derbe Bemerkungen um die Ohren zu hauen.

Früher war der Umsatz besser, und die drei Damen erinnern sich gerne an diese Zeit vor den Online-Shops und der Konkurrenz durch einen Supermarkt im Nachbardorf. Doch plötzlich reißen sie die Augen auf, strecken die Arme zur Seite, wackeln hysterisch mit dem Kopf und schreien „Zalando!“. Die Damen sind selbstbewusst. Und kombiniert mit Armbewegungen von Cheerleadern sagen sie synchron ihre Berufsbezeichnung. Sie sind nicht einfach Verkäuferinnen, sondern „Einzelhandels-Endproduktempfehlungs-Fachangestellte“. Nach diesem Wort haben die Arme mehr gearbeitet als der Mund. Die witzige kleine Choreographie erntet Lacher.

Aus der Zeitung erfahren die Damen: Der Laden ist pleite. Die rettende Idee kommt vom Doros Sohn Tim (Ben Tweesmann), einem vermeintlich schwulen Balletttänzer. Die Damen sollen mit ihm „Schwanensee“ aufführen und mit diesem Event die Kunden locken. Hannah, der fröhliche Sonnenschein im Team, ist begeistert. Auch die leicht vergrämte Doro sieht eine realistische Chance: „Voyeurismus und Schadenfreude, diese Mischung ist gut. Die Leute wollen sowas sehen.“ Daniela ist entsetzt.

Hannah, vor langer Zeit Tanzschülerin, leitet im Auftrag von Tim die ersten Übungen: Sie glaubt zu wissen, wie Frau wirkt, bezeichnet ihre vielen Pfunde selbstbewusst als „erotische Nutzfläche“ und verabreicht ihren Kolleginnen ein knallhartes Training. Als Tim das Ruder übernimmt, kommen er und Daniela sich immer näher. Rückenschmerzen und Lampenfieber halten die Damen nicht auf. Auch Chef Hubert Bauer muss ran. Das Ende gehört dem Tanz. Jacqueline Batzlaff hat als Choreographin ein herrliches Potpourri geschaffen: Anmutiges Ballett, Tanz mit Raufereien und Lampen in den Tutus.

„Schwanensee in Stützstrümpfen" steht zunächst bis Juni auf dem Spielpan.