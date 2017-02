Balkan-Mozart im Sendesaal

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Uwaga!“ Unter diesem Namen nähern sich vier Musiker „Mozart vom Balkan aus“, wie es eine Sprecherin des Sendesaals formuliert.

Dort nämlich, in dem klangvollen Saal an der Bürgermeister-Spitta-Allee, treten Christoph König (Violine, Viola), Maurice Maurer (Violine), Miroslav Nisic (Akkordeon) und Matthias Hacker (Kontrabass) demnächst auf – am Sonntag, 12. März, um genau zu sein. Beginn: 18 Uhr. Eintritt: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Das Quartett präsentiert dort sein Programm „Mozartovic“.

„Uwaga!“, 2007 gegründet, sprenge die Genregrenzen, heißt es in einer Vorschau – zu spüren sei das schon an der Besetzung: „Ein virtuoser klassischer Violinist mit Vorliebe für osteuropäische Gipsy-Musik, ein Jazzgeiger mit Punkrock-Erfahrung, ein meisterhaft improvisierender Akkordeonist mit Balkan-Sound im Blut und ein Bassist, der sich in Symphonieorchestern ebenso zu Hause fühlt wie in Jazzcombos oder Funkbands.“

Das Programm mit dem schönen Titel „Mozartovic“ rankt sich um eine fiktive Balkanreise Mozarts, die – man lese, höre und staune – zu „gewagten Wechseln aus der originalen Balkan-Stilistik in den Klang der Wiener Klassik“ geführt haben. Sowie zu „wilden Jazz-Improvisationen, häufig angetrieben mit geradezu Disco-tauglichen Grooves“. Und zur „Energie einer Rockband – gepaart mit der Detailverliebtheit eines Kammermusik-Ensembles.“ Der Grundton des Ganzen: „Mozarts Musik groovt auf sehr subtile Weise und eignet sich bestens, in vielfältiger Weise umgedeutet zu werden.“

Geometrie der „kleinen Dinge“

„Die Geometrie der kleinen Dinge“ – so heißt eine Ausstellung des Bremer Künstlers Christian Plep, die vom 7. März bis zum 31. Mai in der Galerie der Arbeitnehmerkammer an der Barkhausenstraße in Bremerhaven zu sehen ist. Zur Eröffnung am Dienstag, 7. März, sprechen um 18.30 Uhr Doris Dörr (Arbeitnehmerkammer Bremerhaven) und Dr. Heinz Weber (Wilke-Atelier). Für Musik sorgt „Looping Lynda“ – Lynda Cortis – am Cello. Zu sehen sind abstrakte Werke und Objektarbeiten mit einem Fokus auf Formen und Strukturen.