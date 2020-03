Balance und Beutezug

Bremen - Von Martin Kowalewski. Eine Waage und ein Sinnbild fürs Leben. Warum sind wir manchmal depressiv und dann himmelhochjauchzend? Das fragte sich Bum van Willigen (85) aus Oosteind in Holland vor 13 Jahren. Der Grund seien Erlebnisse, die gewissermaßen unsere innere Waage betreffen. Mit „Balance Games“ schuf er ein unterhaltsames Spiel, das am Wochenende von vielen Besuchern der 13. Bremer Spiele-Tage im Bamberger-Haus der Volkshochschule an der Faulenstraße entdeckt wurde.

Kerstin (35) und Chris (41) aus Bremerhaven sind vertieft. Sie würfeln. Danach dürfen sie eine Figur in Halterungen einer Kunststoffwaage setzen oder sie vorziehen. Das Ziel ist, die eigenen Spieler auf die andere Seite zu bekommen. Doch da ist ein Problem: Die Waage bewegt sich und sie darf nicht unten aufkommen. Kerstin macht einen Zug und genau das passiert. Sie hat verloren. Van Willigen ist da und erklärt das Spiel. Für ihn ist der Vertrieb seiner Erfindung ein Hobby. Früher war er glücklich als Chemielehrer.

Zehn Menschen haben sich an einem Tisch zusammengefunden, um „Catan – Big Game“ zu spielen. Die Spieler sitzen sich in einer Reihe gegenüber. Eigentlich sitzen sie aber in einer Art virtuellem Kreis. Spielleiter Mike Bärwald (48) aus Paderborn baut an den jeweiligen Enden nach, was die Spieler auf der jeweils anderen Seite gerade hervorgebracht haben. So kann jeder mit jedem spielen. In Essen habe man schon mit mehr als 1 000 Menschen gespielt, sagt Bärwald. Eine Mammut-Version des ursprünglich unter dem Namen „Siedler von Catan“ bekannt gewordenen Klassikers. Es geht schnell. Eine App steuert das Spiel, 45 bis 60 Sekunden bleiben für einen Zug. Matthias (52) und Britta (51) aus Syke, beide mit dem normalen „Catan“-Spiel vertraut, sind neugierig auf die Mammutversion. Britta hat am Vortag an einem „Catan“-Wettbewerb teilgenommen.

Ein Tabletop-Spiel bietet „Star Wars“ zum Anfassen. Die Schlacht von Geonosis aus dem zweiten Teil steht auf dem Tisch. Nahuel (12) spielt die Krieger der Republik und hat auch Obi-Wan Kenobi in seinen Reihen. Der Angriff der Gegenseite, gespielt von Juri (12), ist hart. Die liebevoll zusammengestellten Tabletop-Spiele sind ein optischer Höhepunkt bei den Bremer Spiele-Tagen.

Juri zielt und erledigt einige von Nahuels Truppen, die zugleich eingeschüchtert sind. Juris Truppen erklimmen auch eine Anhöhe in der kargen und unwirtlichen Landschaft. Dafür hat Nahuel einen schwer bewaffneten Gleiter – schwierig zu treffen, da ständig in Bewegung.

47 Aussteller sind zu den Spiele-Tagen angereist, 100 ehrenamtliche Helfer erklären Spiele. Am Sonnabend kommen 1 950 Besucher, bis Sonntagmittag weitere 1 400. Organisator Andreas Ebert von der Volkshochschule sagt, in allen Spielebereichen gebe es neue Ideen.

Verlage würden Spiele herausbringen, die man gut in einer Stunde spielen kann. Ein Gegentrend dazu seien extrem lange Spiele. Für zwei Personen gedacht etwa ist „Robin von Locksley“ von Spieleentwickler Uwe Rosenberg. Dabei streiten die Spieler um die Gunst von König Löwenherz und müssen dafür Beutezüge machen. Jeder Spieler bewegt zwei Figuren. Es gibt eine Figur, die dem Springer im Schach ähnelt und in der Mitte des Spielfeldes Karten mit Schätzen einsammelt. Das Bewegungsmuster ist festgelegt – zwei Schritte vor und einen nach links oder rechts. Eine zweite Figur läuft um das Spielfeld und kommt immer einen Schritt weiter, wenn eine bestimmte Aufgabe erfüllt ist.