Einsatz am Gleis: Streckensperrung zwischen Bremen und Osterholz-Scharmbeck

Bremen - Der Zugverkehr zwischen Bremen und Osterholz-Scharmbeck ist seit Mittwochvormittag aufgrund eines Notarzteinsatzes eingestellt. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen.

Betroffen von der Streckensperrung sind die Linien RE 8 Hannover- Bremen-Bremerhaven-Lehe sowie RE 9 Bremerhaven-Lehe-Bremen-Osnabrück.

Die Züge der RE 8 aus Hannover enden und beginnen in Bremen, die Züge aus Bremerhaven-Lehe enden und beginnen in Osterholz-Scharmbeck. Züge der RE 9 aus Osnabrück enden und beginnen am Hauptbahnhof Bremen. Züge aus Bremerhaven-Lehe enden und beginnen in Osterholz-Scharmbeck, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Seit 11.30 Uhr ist ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Bremen und Osterholz-Scharmbeck eingerichtet. Die Bahn rechnet mit einer Störungsdauer von etwa zwei bis drei Stunden.

❗️Alle weiteren Informationen finden Sie ebenfalls unter folgendem Link: → https://t.co/fL6K9VKOrt https://t.co/mnTWZlPdVw — DB Regio Niedersachsen (@DB_RegioNDS) 17. Oktober 2018

