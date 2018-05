Mann schlägt 57-Jährige nieder und verletzt sie schwer

Bremen - Eine 57 Jahre alte Frau ist am Sonntagmorgen Opfer eines versuchten Tötungsdeliktes geworden. Ein 23-Jähriger hatte die Frau attackiert und wurde wenig später nach einer Flucht von der Polizei gefasst.

Die Tat ereignete sich gegen 4.20 Uhr am Mahndorfer Bahnhof, teilte die Polizei am Mittag mit. Nun suchen die Beamten nach Zeugen, um die Tat umfassend aufklären zu können.

Der Verdächtige wurde dabei beobachtet, wie er über einer Frau kniete, die blutüberströmt am Boden lag, heißt es in einer Meldung der Polizei. Die 57-Jährige hatte schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf. Zeugen alarmierten Polizei und Feuerwehr.

Daraufhin flüchtete der Verdächtige. Polizisten konnten ihn allerdings in Osterholz stellen. Die 57-jährige Frau musste mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Haftgründe gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen werden aktuell geprüft, heißt es am Mittag.

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Ermittler der Mordkommission suchen Zeugen des Tatgeschehens und fragen: „Wer hat verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit gemacht, wer hat die Tat gesehen?“ Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 erbeten.

