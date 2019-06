Unbekannte legen eine Betonplatte und Schottersteine auf Gleise

Schottersteine und eine Betonplatte haben unbekannte Täter am Mittwochmittag auf die Bahngleise zwischen Bremen-Sebaldsbrück und Mahndorf gelegt. Die Polizei vermutet, dass spielende Kinder dafür verantwortlich sein könnten.

Bremen - Über eine Länge von acht Metern hatten Unbekannte die Hindernisse auf den Bahngleisen platziert. Gegen 17 Uhr sind sie von einer Erixx-Bahn Richtung Verden überfahren worden.

Bei der Schnellbremsung des Zuges sind keine Fahrgäste verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Spielende Kinder könnten Steine auf Gleis gelegt haben

Der betroffene Streckenabschnitt liegt zwischen den Haltepunkten Sebaldsbrück und Mahndorf in Höhe der Elisabeth-Selbert-Straße. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei könnten spielende Kinder für die Hindernisse verantwortlich sein. Da die Züge den Streckenabschnitt mit bis zu 160 Stundenkilometer passieren, befänden sie sich in Lebensgefahr, sollten sie an den Gleisen gespielt haben.

Zeugenhinweise

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0421/162995.