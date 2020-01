Bahnaufbau gestern in großen Teilen schon abgeschlossen

Sebastian von Lütcken, Chef der gleichnamigen Zimmerei, ist Stress vor dem Startschuss zu den Sixdays gewohnt. In diesem Jahr war für den Bahnaufbauer aber alles sehr viel entspannter, denn sein Team konnte zwei Tage früher in die Halle. „Das war in diesem Jahr Kindergeburtstag. Heute müssen wir nur noch Kleinigkeiten erledigen“, sagte von Lütcken gestern.

Aber ganz so ohne Hektik ging es dann doch nicht, denn die Unterbau-Holzkonstruktion ist zwar gleich geblieben, aber der Belag musste ganz neu aufgebracht werden. Die Maler waren da ganz schön gefordert, um Farbe und Sponsoren-Logos auf das Holzoval zu zaubern. Sixdays-Geschäftsführer Felix Wiegand wollte zu den Kosten des neuen Belages nichts sagen. Sixdays-Chef Mario Roggow meinte zu diesem Thema gestern: „Wir haben viel in die Bahn investiert. Das hätten wir bestimmt nicht gemacht, wenn wir für das Rennen keine Zukunft sehen würden.“ töb/Foto: töb