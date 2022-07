„Danny“ vom Gleis geholt: Bahnarbeiter rettet Hund im Bremer Hauptbahnhof

Von: Marcel Prigge

„Danny“ lief am Freitag, 15. Juli 2022, auf den Gleisen des Bremer Hauptbahnhofs umher. Ein Bahnmitarbeiter entdeckte den Hund und rettete ihn. © Polizei Bremen

Ein Bahnarbeiter hat am Freitag einen Hund von den Gleisen im Bremer Hauptbahnhof geholt. „Danny“ war zuvor seinem Herrchen entlaufen.

Bremen – Ein Bahnmitarbeiter konnte am heutigen Freitag, 15. Juli 2022, einen Hund vor einem Unglück bewahren. Er sah „Danny“ – ein ehemaliger rumänischer Straßenhund – auf den Gleisen des Bremer Hauptbahnhofs und rettete ihn.

Bahnarbeiter rettet Hund im Bremer Hauptbahnhof: „Danny“ im Gleisbereich unterwegs

Wie die Polizei berichtet, war dem Bahnmitarbeiter der Hund im Gleisbereich 1/2 aufgefallen. Da er als Triebfahrzeugführer die Situationen und Gefahren im Bahnverkehr einschätzen konnte, gelang es ihm ohne Probleme den Hund sicher aus dem Gleis zu holen. Danach verständigte er sofort die Bundespolizei, die nur wenige Minuten später vor Ort war.

Bundespolizei übergibt Hund: Töchter des Besitzers nehmen „Danny“ im Empfang

Mit einer mitgebrachten Leine konnten die Beamten den Hund anleinen. Laut Einsatzbericht wurde ihm dann von einem Reisenden noch Wasser angeboten. „Noch während der Aufnahme des Sachverhaltes erschein dann ein Mitarbeiter eines Geschäftes und erklärte, sein Chef wäre der Halter des Hundes“, so die Polizei.

Die Beamten führten den Hund zum Geschäft, wo der Hund namens „Danny“ von den Töchtern des Inhabers in Empfang genommen wurden. Die Polizisten erklärten in einem ausführlichen Telefongespräch allen Beteiligten noch einmal die Gefahren im Gleisbereich und an Bahnanlagen.

