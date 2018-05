Mit weißem Tuch und weißen Handschuhen: Mann überfällt Bäckerei

Bremen - Ein mit auffällig weißen Handschuhen, Schuhen und einem Tuch bekleideter Mann hat am Sonntag eine Bäckerei in Burglesum überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die bei der Aufklärung der Tat helfen können.

Der Unbekannte überfiel die Bäckerei an der Straße „Unter den Linden“ gegen 10.15 Uhr, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach betrat der Mann das Geschäft, als die 34 Jahre alte Angestellte gerade in einem der hinteren Räume befand. Von dort hörte sie aus dem Verkaufsraum lautstark jemanden rufen, dass dies ein Überfall sei.

Der Mann forderte sie daraufhin laut Polizeiangaben auf, das Geld aus der Kasse in einen mitgebrachten beigen Jutebeutel zu legen. Nachdem sie seiner Forderung nachgekommen war, verließ der Räuber die Filiale und lief in Richtung Vegesack davon.

Der Unbekannte war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, cirka 25 bis 27 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Auffällig waren seine blau/grün/grauen Augen. Während der Tat trug er einen grau-blauen Kapuzenpullover, eine dunkelblaue Hose und weiße Turnschuhe. Zudem trug er weiße Stoffhandschuhe sowie ein weißes Tuch als Maskierung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 zu melden.

kom

Rubriklistenbild: © Kuzaj