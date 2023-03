Ostern 2023: So haben Bäcker in Bremen und dem Landkreis Diepholz geöffnet

Von: Marcel Prigge

Es gibt nichts Besseres als frische Brötchen zum Osterfrühstück. Und auch in diesem Jahr haben wieder einige Bäcker über die Feiertage geöffnet.

Bremen/Landkreis Diepholz – Frische Brötchen dürfen bei jedem Osterfrühstück nicht fehlen. Doch Brötchen vom Bäcker schmecken immer besser als die Aufbackbrötchen vom Discounter. Die Menschen in Niedersachsen und Bremen haben Glück, denn auch während der Osterfeiertage haben einige Bäcker geöffnet.

Ostern 2023 im Landkreis Diepholz und Bremen: So haben Bäcker und Backstuben geöffnet

Grundsätzlich unterscheiden sich erst einmal die Zeiten in Niedersachsen und Bremen, an denen ein Bäcker geöffnet haben darf. So gilt für die Filialen in Niedersachsen etwa, dass sie an allen drei Ostertagen – Karfreitag, 17. April 2023, Ostersonntag und Ostermontag, täglich bis zu fünf Stunden geöffnet haben dürfen. Und da Samstag kein Feiertag ist, gelten an diesem Tag die üblichen Öffnungszeiten.

Frische Brötchen zu Ostern? Kein Problem, wenn die entsprechenden Bäcker geöffnet haben. In Bremen und dem Landkreis Diepholz ist dies in einigen Filialen der Fall. © Karina Hessland/Imago

Ob eine Filiale in Niedersachsen offen hat, bleibt jedem Bäcker selbst überlassen. Grundsätzlich kann man sich bei seinem Lieblingsbäcker telefonisch nach den Öffnungszeiten an Ostern erkundigen.

Öffnungszeiten einiger Bäcker im Landkreis Diepholz und in Bremen im Überblick:

Die Bäckerei Brüne Meyer , die in zweimal in Stuhr-Brinkum, einmal in Kirchweyhe, einmal in Leeste und einmal in Groß Mackenstedt zu finden ist, hat an allen Osterfeiertagen von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

, die in zweimal in Stuhr-Brinkum, einmal in Kirchweyhe, einmal in Leeste und einmal in Groß Mackenstedt zu finden ist, hat an allen Osterfeiertagen von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Das Unternehmen Tenters Backhaus , das ist sowohl in Stuhr, Syke als auch in Bremen vertreten. Die Öffnungszeiten variieren jedoch je nach Filiale. Die Tenters-Internetseite gibt Auskunft über die Öffnungen zu Ostern, je nach Filiale.

, das ist sowohl in Stuhr, Syke als auch in Bremen vertreten. Die Öffnungszeiten variieren jedoch je nach Filiale. Die Tenters-Internetseite gibt Auskunft über die Öffnungen zu Ostern, je nach Filiale. Die Bäckerkette Weymann ist ebenso im gesamten Landkreis Diepholz sowie in Bremen mit einigen Filialen vertreten. Da die einzelnen Filialen jedoch schon an Werktagen jeweils unterschiedliche Öffnungszeiten haben, bietet es sich an, bei der jeweiligen Filiale anzurufen. Eine Filiale-Übersicht ist auf der hauseigenen Internetseite zu finden.

ist ebenso im gesamten Landkreis Diepholz sowie in Bremen mit einigen Filialen vertreten. Da die einzelnen Filialen jedoch schon an Werktagen jeweils unterschiedliche Öffnungszeiten haben, bietet es sich an, bei der jeweiligen Filiale anzurufen. Eine Filiale-Übersicht ist auf der hauseigenen Internetseite zu finden. Gleiches bei der großen Kette Behrens-Meyer , die mit mehr als 80 Filialen in und um Bremen zu finden ist. Eine Auflistung der Filialen mitsamt der Telefonnummern findet sich hier.

, die mit mehr als 80 Filialen in und um Bremen zu finden ist. Eine Auflistung der Filialen mitsamt der Telefonnummern findet sich hier. Die Bäckerei Rolf will seine Geschäfte an allen Osterfeiertagen offen halten. Doch auch hier gibt es Unterschiede in den einzelnen Filialen. Eine Übersicht hat die Bäckerei auf ihrer Internetseite zusammengestellt.

Öffnungszeiten der Bäcker zu Ostern: In Bremen sind die Regeln strenger

In Bremen sind die Öffnungszeiten für Bäcker über Ostern strenger. Denn in der Hansestadt dürfen die Filialen an Karfreitag und Ostersonntag jeweils nur drei Stunden geöffnet haben. An Ostermontag müssen sie ganz schließen. Ebenfalls der Samstag ist von den beschränkten Öffnungszeiten ausgenommen.

Doch es gibt Ausnahmen der Stundenregelungen. Wenn ein Bäcker Sitzgelegenheiten hat, darf er auch länger geöffnet haben. Auch an einem Ostermontag. Eine entsprechende Regelung haben sich Bäcker vor dem Bundesgerichtshof erstritten. Sie gilt für Sonn- und Feiertage und soll es den Backstuben ermöglichen, gegen den Konkurrenzdruck von Supermärkten zu bestehen.