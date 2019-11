Tod im Badezimmer: 71-Jähriger soll Ehefrau erwürgt haben

Wegen Mordes an seiner Ehefrau steht seit Donnerstag ein 71-Jähriger vor dem Bremer Landgericht. Der Mann soll die wehrlose Frau im Juni im Badezimmer des gemeinsamen Haues in Blumenthal erwürgt haben, so die Anklage. Zu Prozessbeginn ließ der Mann über seinen Verteidiger eine Erklärung verlesen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Bremen - Von Steffen Koller. Laut Staatsanwaltschaft trat der Angeklagte am 17. Juni von hinten an die auf einem Hocker sitzende Frau heran und würgte sie so lange und stark, dass die Frau starb. Dabei habe der 71-Jährige, so die Staatsanwältin, die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Ehefrau ausgenutzt. Der Mann handelte laut Anklage aus Heimtücke und habe den Tod der Frau gewollt, hieß es.

Der Rentner ließ durch seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Thomas Holle, eine Erklärung verlesen. Die Öffentlichkeit wurde für die Dauer der Einlassung ausgeschlossen, so bleibt die Frage nach dem Motiv zunächst unklar. Nach Angaben des Vorsitzenden Richters Jürgen Seifert würden die Interessen des Angeklagten schwerer wiegen als das Interesse der Öffentlichkeit am Fall. Da die mutmaßliche Tat im gemeinsamen Wohnhaus des Ehepaares geschah und nicht im öffentlichen Raum, sei die Privatsphäre des Mannes besonders schutzbedürftig, argumentierte der Richter.

Dieses Vorgehen stützt sich auf Paragraf 171 des Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), in dem es heißt: „Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, soweit Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich eines Prozessbeteiligten, eines Zeugen oder eines durch eine rechtswidrige Tat Verletzten zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung schutzwürdige Interessen verletzen würde.“ Zudem, so Richter Seifert, gebe es Anhaltspunkte für vorherige Konflikte in der Ehe sowie eine depressive Erkrankung des Angeklagten, die ebenfalls zur Sprache kommen könnten.

Dem Mann droht bei einer Verurteilung wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe. Für die Verhandlung sind sechs weitere Termine angesetzt. Ein Urteil soll voraussichtlich Mitte Dezember gesprochen werden.