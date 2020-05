Ein Baby namens „Rufus“

Bremen – Wie nennt man eine neue Messe? Marco? Jessica? Ach, „Rufus“ geht ja auch. So jedenfalls heißt das neue Baby der Messe Bremen. Es ersetzt die Freizeit- und Funsport-Spektakel „Draußen“ und „Passion“. Die hatten zuletzt im März 2018 etwa 16 000 Besucher auf die Bürgerweide gelockt.

Anschließend war erst einmal Schluss, die Organisatoren wollten das Konzept überdenken. Nun, mitten in der Corona-Pause, präsentieren sie das Ergebnis – „Rufus“ eben. Seine Premiere soll „Rufus“ von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. März 2021, in den Hallen auf der Bürgerweide feiern. Wie auch immer die Hygiene- und Abstandsregeln dann aussehen werden.

„Das beliebte Thema Fahrrad bleibt Schwerpunkt“, sagte eine Messe-Sprecherin. „Aber auch die populären Bereiche Style, Fun- und Extremsport finden ihre Heimat auf der ,Rufus‘.“ Hinzu kommen neue Bereiche wie „Food“ und – Klima- und Umweltfreunde wird‘s freuen – „Mobilität“ und „Upcycling“.

„Es dreht sich alles um abwechslungsreiche Freizeitgestaltung und einen bewussten Lifestyle – hier steht der Erlebnisfaktor im Vordergrund“, sagt Projektleiterin Nina Birkhold. Ansprechen soll „Rufus“ „Familien, Aktivsportler, Naturliebhaber, Kreative und Genießer“.

Trends und Produkte werden dabei auch in Mitmach-Formaten präsentiert – in Workshops zum Beispiel. Oder im Test-Parcours. So jedenfalls die Theorie der gegenwärtigen Planung. „Zusätzliche Inspiration liefern Live-Performances der Profis und das vielfältige Portfolio der Aussteller“, so Birkhold.

Wofür aber steht „Rufus“? Rad und Food und Skateboard? Rund und frisch und saftig? Das Rätselraten dürfte Teil des Namenskonzepts sein. Bereichsleiterin Kerstin Renken, bei der Messe Bremen für Publikumsmessen zuständig, sagt es so: „,Rufus‘ steht für einen aktiven, kreativen, bewussten und genussvollen Lebensstil.“ kuz